Al menos cinco muertos en Bahamas por el paso del huracán 'Dorian'

MARSH HARBOUR (BAHAMAS), 2 Sep. (Reuters/EP) -

Al menos cinco personas han muerto por el paso del huracán 'Dorian' por el archipiélago de Bahamas, según ha revelado el primer ministro del país, Hubert Minnis.

La cifra procede de la Policía de Bahamas, ha explicado Minnis en declaraciones recogidas por el portal Bahamas Press. Todas ellas han fallecido en las islas Ábaco, las más afectadas por el momento por el temporal.

Sin embargo, Bahamas Press asegura que la cifra de fallecidos podría ser mucho mayor y que se están recogiendo cadáveres en toda la isla de Gran Ábaco a lo largo de la tarde del lunes.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha informado de que la tormenta podría haber dejado hasta 13.000 casas destruidas o gravemente dañadas. En Freeport, en la isla de la Gran Bahama, las casas tienen 1,8 metros de agua.

"Parecen barcas sobre el agua", ha relatado Rosa Knowles-Bain, de 61 años, una vecina que está alojada desde hace dos días en uno de los refugios de emergencia habilitados por las autoridades.

Un testigo de Reuters que se aloja en un hotel en el Ábaco Beach Resort de la isla de Gran Ábaco ha indicado que los fuertes vientos de hasta 350 kilómetros por hora han arrancado persianas y parte del techo. El lugar está rodeado por un lago de agua.

Desde la mañana de este lunes el huracán ha sido rebajado a la categoría 4, la segunda más potente de la escala escala Saffir-Simpson, por el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami. La tormenta genera vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora y se desplaza a una velocidad de 1,6 kilómetros por hora.

El balance de daños es "catastrófico" debido a los fuertes vientos y a la crecida de las aguas, que ha sumado entre 5,4 y 7 metros a su altura habitual, según el Centro Nacional de Huracanes, que pronostica el progresivo debilitamiento de 'Dorian'.

PREPARATIVOS EN FLORIDA

En West Palm Beach, Florida, ya se están registrando fuertes ráfagas de viento y un potente oleaje pese a que el huracán está aún a 169 kilómetros de la costa, según datos del CNH, que prevé que toque tierra en el continente en la noche del lunes y azote la región hasta la tarde del miércoles.

Nueve condados de Florida han ordenado evacuaciones forzosa. Entre ellos está el condado Duval, donde está Jacksonville, una de las dos ciudades más grandes de Florida, y algunas áreas del condado de Palm Beach, donde se encuentra el resort Mar-a-Lago del presidente Donald Trump.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha pedido a los ciudadanos de la costa que obedezcan las órdenes de evacuación. "Salgan ahora mientras hay tiempo y mientras tengan combustible disponible", ha afirmado DeSantis en rueda de prensa desde el centro de operaciones de emergencia del estado, en Tallahassee.

Grand Bahama is still feeling the impact of the Category 5 #HuricaneDorian. Based on reports out of Abaco, the devastation is unprecedented. Winds have decreased to 165MPH but Dorian remains an extremely dangerous storm. Our focus right now is rescue, recovery and prayer. — Dr Hubert Minnis (@minnis_dr) September 2, 2019

High storm surge with floating vehicles speaks volumes to the conditions on Grand Bahama island. Hurricane Dorian is stationary and is a strong 140mph killer storm.#dorian #Grandbahama #Hurricane pic.twitter.com/qgz2yJuT38 — Bahamas Press (@Bahamaspress) September 3, 2019

😰Total devastation on the #Abaco Islands in the #Bahamas in the wake of Category 5 Hurricane #Dorian that packed 185-mph winds upon landfall.



Video: Suministrado via @elforopr



pic.twitter.com/xPCh6NhbcX — Dr. Dena Grayson (@DrDenaGrayson) September 3, 2019