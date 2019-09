La jefa de Gobierno de Hong Kong asegura que una escalada de violencia no resolverá los problemas sociales

HONG KONG, 10 Sep. (Reuters/EP) -

La jefa de Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, ha asegurado este martes que una escalada de violencia no resolverá los problemas sociales y ha lamentado la interferencia de terceros países en los asuntos de la región administrativa especial china.

Las palabras de Lam han tenido lugar tras otro fin de semana de protestas en Hong Kong, donde las manifestaciones llevan sucediéndose desde el pasado mes de junio.

La semana pasada, Lam anunció la retirada definitiva de la polémica ley de extradición, después de tres meses de protestas que han supuesto el mayor desafío de la ex colonia británica desde la Revolución de los Paraguas. No obstante, la decisión parece no haber contentado a los manifestantes.

Las autoridades de China han acusado a fuerzas extranjeras de intentar hacer daño a Pekín mediante la creación del caos en Hong Kong y han alertado a otras naciones de la importancia de no interferir en el territorio.

El lunes, el exsecretario de Defensa estadounidense Jim Mattis indicó que las protestas antigubernamentales no son un "asunto interno", por lo que Estados Unidos debe ofrecer al menos apoyo moral a los manifestantes.

Hong Kong volvió bajo soberanía china en 1997 gracias a un acuerdo con Reino Unido por el cual China se comprometía a mantener el régimen de derechos y libertades del que había disfrutado el territorio durante el dominio colonial, lo que dio lugar al principio de 'un país, dos sistemas'.