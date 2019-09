Lanzan cócteles molotov contra agentes que desactivaban un artefacto explosivo en Irlanda del Norte

LONDRES, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de agentes que desactivaba un artefacto explosivo en una zona residencial de la ciudad norirlandesa de Londonderry ha sido atacado con cócteles molotov. Las autoridades locales han atribuido la colocación de la bomba a una facción disidente del IRA.

Un responsable policial, Mark Hamilton, ha explicado en un comunicado que las fuerzas de seguridad habían localizado el artefacto sospechoso en un vehículo aparcado. Como medida de precaución y antes de la intervención de los artificieros, los agentes ordenaron la evacuación de las viviendas cercanas.

La operación atrajo a entre 60 y 100 personas, "algunas de las cuales atacaron los vehículos policiales con proyectiles y más de 40 cócteles molotov". "La Policía cree que al menos dos jóvenes han sufrido quemaduras cuando intentaban utilizar cócteles molotov contra el cordón policial", ha informado Hamilton.

La Policía ha atribuido la bomba al Nuevo IRA y ha asegurado que pretendía atentar contra un coche patrulla. "La bomba habría matado o mutilado a cualquiera que estuviese cerca", según Hamilton, que ha advertido del riesgo que suponía el artefacto no solo para los agentes sino también para los vecinos del barrio de Creggan.

Las autoridades han abierto una investigación por terrorismo y han solicitado la colaboración ciudadana. El incidente se suma a otros ocurridos en los últimos meses y que han incrementado el temor a un repunte de la violencia nacionalista en Irlanda del Norte, un territorio relativamente estable desde los Acuerdos de Viernes Santo de 1998.

