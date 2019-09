1 de septiembre de 2019

M5S y PD presentarán el martes o el miércoles su gobierno para Italia

ROMA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha anunciado este domingo que están elaborando el programa del futuro gobierno en "un buen ambiente de trabajo" con vistas a presentarlo el próximo martes o miércoles probablemente ya con los nombres de los ministros.

"Veo un buen ambiente de trabajo. Desde este punto de vista, estoy absolutamente convencido de que todos están dispuestos a dejar de lado el pasado y centrarse en este importante proyecto que concierne a todo el país. La fecha límite para el gobierno es el martes, a más tardar el miércoles", ha afirmado Conte, según recoge la prensa italiana.

Conte es el primer ministro saliente del Gobierno de coalición Movimiento 5 Estrellas-Liga y seguirá en el cargo en el Ejecutivo pactado entre el M5S y el Partido Democrático. "Son dos fuerzas que han sido un poco antagónicas a nivel político, ero veo un buen ambiente de trabajo. Ambos están preparados para un proyecto común que busca el bien del país", ha argumentado.

Conte ha destacado que la elección de los ministros "no es la mayor preocupación en este momento", sino que se están concentrando en el programa de gobierno.

Conte también ha respondido a una pregunta sobre su relación con el M5S y sobre su fundador Beppe Grillo, de quien ha destacado su "fantástica visión". "No soy miembro del Movimiento 5 Estrellas. No participo en las reuniones de la dirección política. Nunca me he reunido con el grupo parlamentario. Me gustaría reunirme con ellos", ha señalado.

En particular se ha referido a su afinidad con el líder del M5S, Luigi Di Maio. "Trabajo muy bien con el Movimiento 5 Estrellas y en particular con Luigi Di Maio. Me ha nombrado presidente (...). En las últimas elecciones voté Cinco Estrellas porque (Di Maio) estaba en la lista como ministro", ha remachado.

Mientras, el líder del partido ultraderechista Liga y aún ministro del Interior, Matteo Salvini, ha vuelto a cargar contra Conte, quien "ya se ha bajado del M5S y ha abrazado con entusiasmo a su PD". "¡Qué triste! ¡De abogado del pueblo a abogado de la casta!", ha reprochado.