Al menos diez muertos al estrellarse una avioneta en el norte de Texas

WASHINGTON, 1 Jul. (Reuters/EP) -

Al menos diez personas han muerto este domingo después de que una avioneta bimotor se estrellara contra un hangar en el aeropuerto de la ciudad estadounidense de Addison, en el norte de Texas.

La aeronave, un Beechcraft BE-350 King Air, se ha visto reducida a cenizas al incendiarse después de estrellarse, tal y como ha informado Darci Neuzil, subdirectora del aeropuerto, que se encuentra a 24 kilómetros de la localidad de Dallas.

Neuzil ha señalado que el avión, que se dirigía a Florida, habría sufrido algún tipo de problema durante el despegue.

Investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos acudirán a la zona del siniestro para tratar de discernir las causas del accidente.

Anotber witness video of the plane that crashed into a hangar during takeoff this morning at the Addison Airport. FAA says it was a twin-engine Beechcraft BE-350 King Air, they haven't said how many people on board @FOX4 pic.twitter.com/G7UZAyxfnN