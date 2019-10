El ministro de Vivienda británico avisa de que si no hay pacto, Reino Unido saldrá de la UE el 31 de octubre

LONDRES, 17 Oct. (Reuters/EP) -

El ministro de Vivienda británico, Robert Jenrick, ha asegurado este jueves que si el Gobierno británico no logra un acuerdo con la Unión Europea para la salida del bloque comunitario, el país abandonará el club el 31 de octubre.

Jenrick ha asegurado que todavía ve posible que se cierre un acuerdo sobre el Brexit a pesar de la posición del Partido Unionista Democrático a las propuestas que defiende actualmente el primer ministro británico, Boris Johnson, con la Unión Europea.

"Estamos negociando este acuerdo con Bruselas conforme hablamos y, al mismo tiempo, continuamos acelerando el ritmo de los preparativos para salir sin acuerdo en caso de que fuera necesario el 31 de octubre", ha asegurado Jenrick, en declaraciones a la radio de la BBC.

El ministro británico ha afirmado, además, que no hay un plazo límite para la publicación del texto legal sobre el acuerdo del Brexit antes de que el Parlamento pueda votarlo el próximo sábado. "No hay un plazo límite. Queremos conseguir el acuerdo, por lo que no vamos a ponernos nosotros mismos un plazo límite artificial. No vamos a comprometer la negociación", ha concluido.

El Gobierno británico está inmerso en la recta final de negociaciones con la Unión Europea para tratar de alcanzar un acuerdo sobre el Brexit antes de la fecha límite del 31 de octubre, cuando expira la última prórroga concedida a Londres por las autoridades comunitarias.