27 de septiembre de 2019

Mueren dos rohingyas en un enfrentamiento con guardias fronterizos de Bangladesh

COX BAZAR (BANGLADESH), 27 Sep. (Reuters/EP) -

Dos rohingyas que intentaban cruzar a Bangladesh desde Birmania han muerto este viernes en un enfrentamiento con la Guardia de Fronteras de Bangladesh (BGB, por sus siglas en inglés), según han informado las autoridades locales.

El comandante de la BGB en Teknaf, Mohamad Faisal Hasán Jan, ha indicado que el incidente se ha producido a primera hora del viernes cuando un grupo de rohingyas ha intentado cruzar un río fronterizo en un bote.

Los guardias fronterizos les han pedido que se entregaran, "pero han respondido con armas de fuego". "Cuando el ataque y el contraataque han acabado, los miembros de la BGB se han acercado al bote y han visto a dos rohingyas tendidos sobre el suelo con heridas de bala", ha contado a Reuters. El hospital local ha confirmado su muerte. Además, las autoridades bangladeshíes han encontrado 70.000 pastillas de metanfetamina, conocidas localmente como yaba.

Iqbal Hossain, de la Policía de Cox Bazar, distrito al que pertenece Teknaf, ha informado de que un total de 44 rohingyas han muerto en enfrentamientos similares con agentes bangladeshíes en lo que va de año. "Todos estaban implicados en el tráfico de drogas, de armas y de seres humanos y en robos", ha asegurado, denunciando que "en los últimos meses una parte de los rohingyas han estado involucrados en actividades criminales".

Prodeep Kumar Das, el responsable de la comisaría de Teknaf, ha apuntado además que varios agentes de Policía han resultado heridos en tiroteos con rohingyas.

Las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han reclamado una "investigación exhaustiva" de estos incidentes. "No apoyamos ninguna actividad criminal pero no podemos aceptar estas muertes", ha dicho Syed Ullah, secretario general de la Sociedad para la Paz y los Derechos Humanos Arakan Rohingya, subrayando que "los rohingyas no podrían hacerlo sin el apoyo y la ayuda de residentes locales".

Más de 700.000 refugiados rohingyas viven en Bangladesh tras huir de la persecución en la vecina Birmania. La última oleada migratoria se produjo en agosto de 2017, en respuesta a la campaña militar lanzada por las autoridades birmanas por una serie de ataques de insurgentes rohingyas contra las fuerzas de seguridad. Unos cien rohingyas murieron y decenas de pueblos fueron arrasados. La ONU llegó a hablar de "limpieza étnica".

La mayoría de los refugiados rohingyas viven en campamentos en Cox Bazar, cerca de la frontera. Las autoridades bangladeshíes quieren trasladarlos a una isla remota en la bahía de Bengala, según argumentan, para protegerlos de los monzones y por las deterioradas condiciones de vida y seguridad en estos asentamientos informales.