6 de septiembre de 2019

Pakistán promete la "respuesta más completa posible" a las acciones de India en Cachemira

ISLAMABAD, 6 Sep. (Reuters/EP) -

El primer ministro de Pakistán, Imran Jan, ha prometido este viernes que su Gobierno dará "la respuesta más completa posible" a las últimas acciones de India en la región de Cachemira, al tiempo que ha alertado a la comunidad internacional de que será responsable de cualquier consecuencia "catastrófica" por las actuaciones indias.

Jan ha lanzado este mensaje durante su discurso con motivo del Día de la Defensa, que recuerda a los paquistaníes que combatieron contra India en la guerra en 1965. El discurso llega en un momento en el que se mantienen las tensiones entre ambos países por la región de Cachemira.

"He informado al mundo de que Pakistán no quiere una guerra pero al mismo tiempo Pakistán no puede permanecer ajeno a los desafíos que afectan a su seguridad e integridad", ha afirmado Jan, en un comunicado publicado por Radio Pakistan.

"Estamos preparados para dar al enemigo la respuesta más completa posible. Fracasando, la comunidad mundial será responsable por las consecuencias catastróficas. Esta semana, Jan ha afirmado que la guerra entre ambos países es un riesgo y que Pakistán no actuará primero.

El primer ministro de Pakistán ha liderado una intensa campaña internacional para buscar el apoyo de Estados Unidos para que presione a India en relación a Cachemira, una región cuya soberanía se disputan los dos países y que tiene una mayoría de población musulmana.

En un acto en la ciudad de Rawalpindi, el jefe de Estado Mayor del Ejército de Pakistán, el general Qamar Javed Bajwa, ha asegurado que su país nunca abandonará Cachemira. "Estamos listos para sacrificarnos por nuestros hermanos cachemires. Cumpliremos nuestro deber hasta la última bala, los últimos soldados y el último aliento", ha subrayado el general. "Estamos preparados para todo", ha remachado.

India ha reforzado la presencia militar en el valle de Cachemira y ha restringido las comunicaciones y los movimientos de personas desde que el primer ministro indio, Narendra Modi, retiró el estatus especial a la región el 5 de agosto.