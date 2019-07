2 de julio de 2019

Primer ministro checo mantiene que Timmermans es "inaceptable" para presidir la Comisión

BRUSELAS, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de República Checa, Andrej Babis, ha reiterado este martes que la candidatura el socialdemócrata holandés Frans Timmemans para presidir la futura Comisión Europea es "inaceptable" y ha defendido que los países que forman el llamado grupo de Visegrado (República Checa, Polonia, Hungría y Eslovaquia" prefieren a alguien que "no tenga una visión negativa" de la región.

"Queremos a alguien para ser presidente de la Comisión que no tenga una visión negativa de nuestra región. Solo decimos que Timmermans no es aceptable para nosotros", ha expresado a su llegada a la segunda jornada de la cumbre en la que los líderes de la UE retoman sus debates sobre el reparte de altos cargos de la UE.

En esta línea, Babis no se explica que los presidentes y primeros ministros de Francia, España, Países Bajos y Alemania "no entiendan que el grupo de Visegrado sólo quiere conseguir que este hombre no se convierta" en el nuevo jefe del Ejecutivo comunitario.

En su opinión, la liberal danesa Margrethe Vestager sería una "excelente" presidenta del Ejecutivo comunitario, pero "algunos Estados miembros" están en contra y podría no superar la votación en el Parlamento Europeo.

El primer ministro de la República Checa ha apuntado que la postura de Visegrado es "muy simple" porque no tienen ningún candidato y mantienen una posición única mientras "los otros hablan de facciones políticas".