Salvini critica a Sea Eye por no devolver a los migrantes del 'Alan Kurdi' a Trípoli

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, ha acusado a la ONG alemana Sea Eye de faltar al respeto a "autoridades internacionales" por no aceptar la propuesta de la Guardia Costera libia para desembarcar en Trípoli a los 40 migrantes rescatados el miércoles en el Mediterráneo.

La ONG ha difundido en Twitter una comunicación de los guardacostas libios en las que se plantea Trípoli como "puerto seguro" para el desembarco. "Cumpliremos el Derecho Internacional y no llevaremos a nadie de vuelta a un país en guerra. ¡Libia no es seguro!", ha subrayado Sea Eye.

La organización ha puesto como ejemplo el testimonio de dos de los migrantes que viajan ahora a bordo del 'Alan Kurdi' y que sobrevivieron al reciente ataque al centro de detención de Tajoura, que se saldó con la muere de más de 50 personas. "El ciclo de la huida, el rechazo y la violencia debe terminar", ha reclamado.

Salvini ha criticado en Twitter que Sea Eye haya "rechazado" el puerto de Trípoli, en la medida en que implica que "no se preocupa por las autoridades internacionales. El ministro del Interior italiano ha dado entender que no variará su política de 'puertos cerrados': "¡No me rindo!".

La visión de Salvini contrasta sin embargo con la de la Comisión Europea y la de la ONU, que sostienen que Libia, sin ningún tipo de control administrativo desde la caída del régimen de Muamar Gadafi en 2011, no es un lugar seguro para el desembarco de migrantes y refugiados.