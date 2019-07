28 de julio de 2019

La sucesora designada del gobernador de Puerto Rico rechaza el cargo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Wanda Vázquez, sucesora designada para desempeñar el cargo después de que la próxima semana dimita el actual responsable, Ricardo Rosselló, ha rechazado el puesto y ha pedido al saliente que designe a su reemplazo.

Rosselló avanzó la semana pasada que dimitirá el 2 de agosto por las protestas callejeras y la indignación pública generadas a raíz de la divulgación de insultos y acusaciones de malversación contra dos antiguos funcionarios.

Vázquez, secretaria de Justicia, era la próxima en la línea de sucesión de Rosselló como gobernadora, porque Puerto Rico ahora mismo carece de un secretario de Estado, quien tendría prioridad. Pero este domingo ha manifestado que no tenía interés en tomar las riendas.

"Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de Gobernadora. Es un dictamen Constitucional. Espero que el señor Gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de Secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado", ha hecho saber Vázquez en Twitter.

Los manifestantes que forzaron la salida de Rosselló del cargo se habían opuesto a Vázquez al considerar que la mujer se encontraba demasiado próxima al gobernador.

De hecho, el 26 de julio, en su primer día como gobernadora en funciones de Puerto Rico, la secretaria de Justicia se vio envuelta de inmediato en una investigación cuando la Oficina de Ética del Gobierno de la isla en bancarrota anunció una revisión de su conducta como máxima autoridad judicial del territorio libre asociado.

El anterior secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Rivera Marín, renunció poco después del escándalo de los "chats".