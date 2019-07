24 de julio de 2019

Trump dice tras la comparecencia de Mueller que ha sido "un muy buen día para el Partido Republicano"

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles tras la comparecencia ante el Congreso del exfiscal especial estadounidense Robert Mueller que ha sido "un muy buen día para el Partido Republicano".

Mueller ha defendido durante la jornada su investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, al tiempo que ha reafirmado que las pesquisas no exoneraron al mandatario de un delito de obstrucción a la justicia.

Sin embargo, Trump ha sostenido que "no hay defensa a lo que Robert Mueller ha intentado defender". "No hay defensa para este engaño ridículo, esto es una caza de brujas", ha manifestado.

En este sentido, ha dicho que "lo de hoy ha demostrado mucho a todo el mundo", sin detallar a qué se refiere con ello, al tiempo que ha apuntado que el Partido Demócrata "sabe que todo es algo falso".

Asimismo, el presidente ha dicho que Mueller no le exoneró porque "no tenía derecho a exonerar", al tiempo que ha tildado como "noticias falsas" y "uno de los peores" a un periodista que le ha preguntado si teme ser imputado una vez abandone el cargo.

Durante su comparecencia de la tarde, Mueller ha señalado que está de acuerdo "en general" en que Trump no fue siempre sincero en sus respuestas por escrito y ha agregado que no le citó a declarar para acelerar las investigaciones.

El exdirector del FBI, que pasó 22 meses investigando la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, incluido el comportamiento de Trump como candidato y el de su equipo, ha comparecido primero ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes y después ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

La investigación de Mueller detalló numerosos contactos entre el equipo de campaña presidencial de Trump y Rusia en un momento en el Kremlin estaba intentando influir en el proceso electoral con un esquema de ataques cibernéticos y de propaganda para sembrar la discordia entre los estadounidenses e reforzar las opciones del candidato del Partido Republicano.

El informe de Mueller dice que la investigación no encontró suficientes pruebas para establecer si Trump y su equipo de campaña estuvieron implicados en una conspiración criminal con Rusia pero no llega a una conclusión sobre si el mandatario había incurrido en un delito de obstrucción a la justicia con una serie de acciones destinadas a impedir las pesquisas, por lo que de forma intencionada no le exoneró.

Sin embargo, el fiscal general estadounidense, William Barr, nombrado por Trump, concluyó que el informe había exonerado a Trump de obstrucción a la justicia.

La investigación de Mueller se tradujo en la presentación de cargos penales contra 34 personas y tres entidades rusas. Entre las personas condenadas o que declararon su culpabilidad figura el exjefe de campaña de Trump.

Mueller, que fue director del FBI de 2001 a 2013 con presidentes de uno y otro partido político, fue nombrado fiscal especial para investigar la injerencia rusa en mayo de 2017 para seguir con las indagaciones del FBI después de que Trump cesara al entonces director de la Policía Federal, James Comey.