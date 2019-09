Trump insiste en que no presionó a Ucrania para que investigasen a Biden

WASHINGTON, 24 Sep. (Reuters/EP) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que no presionó al Gobierno de Ucrania para que investigara las actuaciones de su potencial rival Joe Biden, pero ha vacilado a la hora de asegurar que difundirá la transcripción de la llamada telefónica mantenida entre él y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

"No, no lo hice", ha aseverado el magnate neoyorquino, que ha manifestado durante una rueda de prensa que no presionó a Zelenski para que abriera una pesquisa sobre corrupción contra Biden y su hijo.

"Quizá publique el contenido de la conversación porque fue una muy interesante", ha aseverado Trump, que ha afirmado que "fue una llamada muy amable". "Espero que podáis verlo y espero que sea pronto", ha añadido.

Sin embargo, ha expresado que no cree que sea "un gran precedente estar publicando el contenido de conversaciones con otros países, con líderes de otros países".

Las autoridades de Ucrania defendieron el lunes la transparencia de todas las investigaciones que llevan a cabo, a raíz de la polémica generada en Estados Unidos por la llamada.

Según han publicado varios medios, Trump pidió en dicha conversación a Zelenski que investigara si Biden, favorito en las primarias del Partido Demócrata las elecciones de 2020, había presionado a Ucrania durante su etapa como vicepresidente para que no se examinase una operación empresarial que afectaba a su hijo Hunter.

Un asesor del mandatario ucraniano, Andriy Yermak, ha asegurado al portal 'lb.ua' que ya le transmitió al abogado de Trump, Rudolph Giuliani, que cualquier pesquisa se haría conforme a la ley. "Podemos garantizar que nuestro mandato, todas las investigaciones se realizarán de forma transparente", ha alegado.

"Estos son los principios fundamentales y las bases por las que el presidente Zelenski hizo campaña", ha añadido Yermak.