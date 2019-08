La UE no reabrirá el acuerdo de salida y rechaza especular con un acuerdo de libre comercio en caso de Brexit caótico

BRUSELAS, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha reiterado este martes que la UE no reabrirá la negociación del Acuerdo de Retirada de Reino Unido del bloque negociado con el anterior Gobierno de Theresa May y ha rechazado especular sobre la posibilidad de negociar un acuerdo de libre comercio entre ambas partes si finalmente hay un Brexit caótico.

"La posición de la Unión Europea sigue sin cambiar. Hemos acordado el Acuerdo de Retirada con el Gobierno de Reino Unido. El acuerdo alcanzado es el mejor posible y siempre estamos dispuestos a añadir lenguaje a la Declaración Política pero no reabriremos el Acuerdo de Retirada", ha subrayado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo comunitario, Annika Breidthardt.

La directora de Estrategia del equipo negociador de la UE, Stephanie Riso, informó este lunes a los Veintisiete de los contactos que el negociador británico para el Brexit, David Frost, mantuvo el pasado miércoles y jueves en su primera visita a Bruselas.

El británico se reunió además de con Riso, con Clara Mártinez Alberola, la jefa de gabinete del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y con la secretaria general en funciones de la Comisión Europea, Ilze Junhansone.

El equipo negociador de la UE no ve margen para "discusiones significativas" con Londres --que insiste en eliminar la salvaguardia para la frontera irlandesa para negociar con la UE-- y entiende que en el Gobierno de Boris Johnson "no tienen ninguna intención de negociar" con la UE y que su "escenario principal" es un Brexit sin acuerdo, según aseguró una fuente diplomática de la UE al 'The Guardian' y 'The Daily Telegraph' tras la reunión, una versión que ha negado este martes un portavoz de Downing Street.

La portavoz comunitaria ha rechazado comentar acerca de lo discutido en la reunión este lunes y ha insistido en que "un escenario de no acuerdo" no es el "resultado preferido" de la UE, pero están "preparados" para ello.

"Nuestra preparación para un escenario sin acuerdo protege los intereses de los 27 en caso de un Brexit desordenado", ha recalcado, al tiempo que ha restado importancia al hecho de que el Brexit le pillaría a la Comisión en pleno cambio institucional con la llegada del nuevo Ejecutivo comunitario el 1 de noviembre. "La Comisión garantiza la continuidad, incluso cuando hay un nuevo mandato", ha subrayado la portavoz.

Breidthardt ha dejado claro que la parte europea sigue "creyendo que un Brexit ordenado es el mejor resultado para todos".

"Seguimos abiertos a mantener discusiones si Reino Unido desea clarificar su posición", ha apostillado la portavoz comunitaria, que ha insistido en que Juncker está dispuesto a hablar "por teléfono o en persona" con el nuevo 'premier' británico en "las próximas semanas" si quiere "hablar y clarificar su posición".

La portavoz ha rechazado especular con la posibilidad de que la UE negocie un acuerdo de libre comercio con Londres en caso de un Brexit caótico. "No especulamos sobre un escenario post no acuerdo", ha zanjado la portavoz.

En caso de un Brexit caótico, antes que nada, el bloque quiere resolver las "tres prioridades" sobre los derechos de los ciudadanos, la factura del Brexit y la salvaguardia para evitar la vuelta a una frontera dura entre Irlanda, ha explicado una fuente de la UE.

Esta fuente ha recordado que, en todo caso, los 27 tendrían que dar un nuevo mandato a la Comisión para poder negociar un acuerdo de libre comercio con Reino Unido, como ocurre en el caso de cualquier país tercero.