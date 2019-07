11 de julio de 2019

Venezuela utilizará los nuevos equipos militares rusos en las maniobras castrenses del 24 de julio

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Venezuela utilizarán los nuevos equipos militares rusos en las maniobras que tienen previsto celebrar el próximo 24 de julio, según ha anunciado el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Riabkov.

"En gran medida, el Ejército (venezolano) está equipado con armamento ruso, que también se utilizará" durante los ejercicios, según ha contado el 'número dos' del departamento que dirige Sergei Lavrov, que tiene previsto viajar al país sudamericano del 20 al 22 de julio, según informa la agencia de noticias Sputnik.

Preguntado sobre el número de especialistas militares rusos que se encargan del mantenimiento técnico del material ruso en Venezuela, Riabkov ha dicho que "se ha producido una rotación" y que, en estos momentos, "prácticamente no hay personal ruso" en suelo venezolano. "Pero esto no quiere decir que no viajen allí en cuanto vuelva a ser necesario el mantenimiento técnico de esos equipos", ha añadido.

El viceministro ha subrayado que "todo eso se enmarca en los contratos" firmados por Venezuela con Rusia y no se trata de una "decisión del alto mando militar" o de los dirigentes rusos. "Es extraño que llame tanta atención, la cual es resultado de que el tema se esté caldeando artificialmente", ha señalado.

La semana pasada, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que ha ordenado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la celebración de nuevos ejercicios militares el 24 de julio para "defender la soberanía del país".