El volcán Tangkuban Perahu entra en erupción en Indonesia

YAKARTA, 26 Jul. (Reuters/EP) -

El volcán Tangkuban Perahu, ubicado en la provincia indonesia de Java Occidental, ha entrado en erupción este viernes amenazando las localidades cercanas.

La erupción ha durado unos cinco minutos durante los cuales el Tangkuban Perahu ha expulsado cenizas a varios metros de distancia. Las autoridades indonesias vigilan su evolución.

De momento, han cerrado el lugar a los turistas y los residentes locales han comenzado a salir en coches y motos por una carretera ya cubierta de cenizas.

El Tangkuban Parahu se encuentra 30 kilómetros al norte de Bandung, la capital de Java Occidental y la tercera ciudad de Indonesia. El país asiático se ubica en el llamado anillo de fuego del Pacífico, con una intensa actividad sísmica y volcánica.

mt. tangkuban perahu in my country erupted two hours ago. i hope there's no victims. pls stay safe my fellow lembang and bandung citizens 😢https://t.co/ry9q7Gz6iy