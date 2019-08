El conferenciante Omar Fuentes aterriza en Gran Canaria para mostrar su estrategia de cambio personal y lograr objetivos

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conferenciante Omar Fuentes aterrizará este sábado en Las Palmas de Gran Canaria para dar a conocer su estrategia para generar cambios personales dirigidos a lograr objetivos específicos en la vida.

Fuentes es uno de los mayores referentes mundiales de la programación neurolingüística (PNL) en habla hispana, que sostiene que existe una conexión entre los procesos neurológicos, el lenguaje y los patrones de comportamiento aprendidos a través de la experiencia, afirmando que estos se pueden cambiar para conseguir mejorías.

Fuentes estará primero el sábado 3 de agosto de 2019 en Pure Yoga Canarias, en la calle Concejal Manuel Rodríguez Costas 3, donde a partir de las 18.00 horas impartirá una conferencia gratuita de introducción y hasta completar aforo.

En el transcurso de la conferencia se presentará también el curso 'Practitioner' de PNL certificado por la Society Of NLP y el Dr. Richard Bandler, co-creador del modelo, que se realizará entre los días, 8 y 18 de agosto en el Real Club Náutico de Gran Canaria y cuyos detalles se pueden encontrar en www.formacionpnllaspalmas.com.

Omar Fuentes está certificado como Master Trainer of NLP por The Society of Neuro-Linguistic Programming y el Dr. Richard Bandler, tiene una amplia experiencia como formador, no solo en PNL.

Lleva más de 20 años enseñando y diversos modelos que ha creado están siendo usados en institutos de PNL alrededor del mundo como parte integral de sus programas de certificación, según ha explicado a través de un comunicado al responsable de Formación PNL Las Palmas, Octavio Tejera.