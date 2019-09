16 de septiembre de 2019

Cristina Ramos pone en pie con su actuación a Simon Cowell y al resto del jurado de Britain's Got Talent The Champions

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cantante canaria Cristina Ramos ha puesto en pie con su actuación a Simón Cowel, al resto del jurado y al público que abarrotaba el Wembley Arena de Londres durante la edición especial de Britain's Got Talent The Champions.

De esta manera, la isleña fue de invitada a participar en estos programas especiales junto a las principales estrellas de la historia de los Got Talent de todo el mundo.

Cristina Ramos subió al escenario con un vestido negro para entonar los primeros acordes de 'The show must go on' en estilo lírico en un arreglo musical compuesto por el productor Graham Stack para esta actuación.

Asimismo, a mitad de la interpretación, a la cantante, rodeada del cuerpo de baile, le fue arrancado el vestido para proseguir la canción en un estilo épico ataviada con un espectacular atuendo que evocaba a los superheroes del cine.

Esta actuación valió los elogios del jurado. "Creo que has roto los cristales del estadio", dijo la actriz Amanda Holden que alabó su voz apelando a Freddie Mercury; mientras que Simon Cowell afirmó que "para ser honestos, has barrido al resto de cantantes, tu actuación es indescriptible".