7 de octubre de 2019

Los despidos en Canarias crecen un 14,9% durante el segundo trimestre

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los despidos individuales crecieron un 14,9% en Canarias durante el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo de 2018, según el informe periódico Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales que hoy lunes ha difundido la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los datos recopilados por el CGPJ en los juzgados isleños entre abril y junio del presente año indican que en la Comunidad Autónoma los juzgados de lo Social (antigua magistratura de Trabajo) se registraron 2.262 demandas por despido laboral, un 14,9% más que en el mismo periodo de 2018, que computó 2.014 casos.

Por provincias, Las Palmas acusó un incremento del despido del 18,7% (1.499 demandas frente a las 1.187 del segundo trimestre de 2018) y Santa Cruz de Tenerife un aumento del 15% (853 demandas entre abril y junio de 2019 frente a las 781 cursadas en el mismo periodo de 2018).

En lo que se refiere a despidos colectivos (Expedientes de Regulación de Empleo), el archipiélago sólo registró un caso la pasada primavera, frente a los cinco que se dieron en el mismo trimestre de 2018.

Los datos referidos a concursos de acreedores (el antiguo concepto de quiebra) recopilados por el gobierno de los jueces desvelan que en el segundo trimestre de 2019 se presentaron 45 casos (un 25% más que en el mismo periodo de 2018), y se declararon 25, un 24,2% menos que en la primavera de 2018.

FAMILIAS SIN VIVIENDA

El apartado referido a lanzamientos por impago de hipotecas, en las islas se practicaron entre abril y junio de este año un total de 214, un 35,9% menos que en el mismo periodo de 2018, en el que se vivieron 334 casos. Por provincias, fueron 83 en Las Palmas (un 36,6% menos que en el mismo periodo del año anterior, que fueron 131) y 43 en Santa Cruz de Tenerife, un 46,3% menos que en la primavera anterior (80 casos).

El informe también detalla que entre abril y junio de 2019 un total de 38 personas físicas residentes en el Archipiélago se declararon en concurso de acreedores, esto es, sin medios para pagar sus deudas, lo que supone un incremento del 56% respecto al mismo periodo de 2018, en el que se declararon en quiebra 17 isleños.

El estudio estadístico incluye por primera vez datos sobre juicios verbales por ocupación de vivienda, juicios civiles a presuntos okupas: según el Gobierno de los jueces, entre abril y junio del año pasado se registraron en Las Palmas la entrada de 29 procesos de este tipo, se resolvieron 22 y quedaron en trámite a final del periodo 40 casos.

Durante todo 2018, en la provincia oriental se incoaron 49 procesos por ocupación de vivienda, se resolvieron 22 y quedaron en trámite a final de junio, pendientes de juicio, 27 casos.

En lo que se refiere a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el segundo trimestre de 2019 ingresaron 40 casos de supuesta ocupación de vivienda, se resolvieron 16 y quedaron pendientes 55.

Durante 2018, en las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro ingresaron 47 casos por ocupación, se resolvieron 16 y quedaron pendientes para 2019 31 expedientes.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del Estado, el número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2019 fue de 14.756, lo que supone un descenso del 14 % respecto al mismo trimestre de 2018. Las dos terceras partes de esos lanzamientos (9.802, equivalentes al 66,4%) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 3.806 (el 25,79%) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 1.148 restantes obedecieron a otras causas.

Son los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, que han descendido un 32,9%, los que han experimentado una disminución interanual más acusada. Por su parte, los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos se han reducido en un 6,6%.

Cataluña (con 3.433, el 23,3% del total nacional) ha sido la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos. Le siguen Andalucía (con 2.456), la Comunidad Valenciana (con 1.960) y Madrid, con 1.637.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 2.281, el 23,3 por ciento del total; seguida por Andalucía, con 1.336; Madrid, con 1.269; y la Comunidad Valenciana, con 1.194. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 934; seguida por la Comunidad Valenciana, con 694; Cataluña, 689; y Murcia, 311.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2019 fue de 18.594, un 9,4 por ciento menos que en mismo trimestre de 2018. De ellos, 10.894 terminaron con cumplimiento positivo, con una disminución interanual del 12,1 por ciento.

Durante el segundo trimestre de este año se presentaron 3.857 ejecuciones hipotecarias, lo que supone un descenso interanual del 46 por ciento.

La Comunidad Autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue Cataluña, con 787, cifra que representa el 20,4 por ciento del total nacional; le siguen Andalucía (con 740); la Comunidad Valenciana (con 538); Madrid (con 446) y Murcia, con 218.

AUMENTO DEL NÚMERO DE CONCURSOS PRESENTADOS

El número de concursos presentados en el periodo analizado, contando tanto los presentados en los Juzgados de lo Mercantil como los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, fue de 2.982, de los que 1.254 correspondieron a personas físicas no empresarios. Esto ha supuesto un incremento del 23,7% respecto al segundo trimestre de 2018.

En los juzgados de lo mercantil se han presentado un total de 1.728 concursos, un 11,4 por ciento más que en el mismo trimestre del año anterior. Cataluña, con 528, ha sido la comunidad donde se registraron más concursos en los juzgados de lo mercantil, lo que supone el 30,6 por ciento del total y más del doble de la comunidad que ocupa el segundo lugar, que es Madrid, con 262. Les siguen la Comunidad Valenciana, con 211, y Andalucía, con 205.

Los concursos presentados por personas físicas en los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción, en total 1.254, han experimentado un incremento del 46% respecto al segundo trimestre de 2018. Cataluña ha sido la Comunidad Autónoma con más concursos presentados (403, que representan el 32,1 por ciento del total nacional), seguida por Madrid (con 208); Andalucía (con 164) y la Comunidad Valenciana, con 160.

En los Juzgados de lo Mercantil se han declarado en el segundo trimestre de 2019 un total de 1.034 concursos, lo que supone un incremento del 12,3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. A esta cifra se añaden los 395 concursos declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal.

En el mismo periodo llegaron a la fase de convenio un total de 138 concursos; 745 (un 11,3% menos que un año antes) iniciaron la fase de liquidación.