Franquis admite que "la mayoría" del Gobierno está a favor del puerto de Fonsalía y "no se va a paralizar"

Dávila (CC) le exige que "no claudique" ante Podemos y Marrero responde que "pinchan en hueso" si quieren desestabilizar al pacto

El consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha admitido este miércoles que "la mayoría" del Ejecutivo --salvo Sí Podemos-- está a favor de desarrollar el puerto de Fonsalía, en Guía de Isora (Tenerife), una iniciativa que "no se va a paralizar".

En una comparecencia parlamentaria solicitada por el Grupo Nacionalista, ha garantizado que el proyecto se va a "impulsar" una vez tengan la respuesta del Ministerio de Transición Ecológica a las alegaciones presentadas contra el informe negativo de ocupación del dominio público marítimo terrestre.

Franquis ha apuntado que en el seno del Gobierno "no se ha cuestionado este asunto ni un minuto", de hecho, el proyecto ha quedado fuera del 'Pacto de las Flores' y cada partido político tiene su propia posición y la explica dentro de la "normalidad democrática".

Ha dicho que "el asunto está prácticamente igual que años atrás" tras 26 años de gobierno de CC, a quien ha pedido no pierda "ni un minuto de tiempo" en utilizar este proyecto para desgastar al Ejecutivo.

En ese sentido, ha planteado que si el problema es la voluntad política, por qué "no lo pusieron encima de la mesa" en la negociación de los PGE de 2017 y 2018 cuando su voto era decisivo. "No he visto ni una sola enmienda", ha señalado, aparte de que el anterior Gobierno de Canarias tardó seis meses en contestar al Ministerio.

"Este asunto no era prioritario para CC, pudieron hacerlo en la tramitación de los PGE y miraron para otro lado", ha indicado.

Ha acusado a los nacionalistas de querer "inventar" un debate que no está dentro del Gobierno, cuyos cuatro partidos políticos, con "total transparencia", han pactado "acuerdos y desencuentros", cada uno con su posición.

La diputada del Grupo Nacionalista, Rosa Dávila, ha dicho que el puerto de Los Cristianos está "estrangulado" y las operaciones son una "tortura", de ahí que la construcción del puerto de Fonsalía, en Guía de Isora, sea "clamorosa".

"PELEE POR EL PUERTO DE FONSALÍA"

Ha comentado que hay dirigentes políticos de partidos que conforman el 'Pacto de las Flores' que están favor de su desarrollo y "no son malvados" de CC, caso del presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín o el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, al tiempo que ha lamentado el último informe desfavorable al proyecto de la Demarcación de Costas.

Asimismo, ha dicho que Franquis le ha dejado "desconcertado" porque ha hablado como representante "de un cachito del Gobierno o del PSOE", acusando al Gobierno central de no querer desarrollar el proyecto. "Pelee por el puerto de Fonsalía, sentado en su despacho no va a llegar el informe", ha apuntado.

Dávila ha dicho que de los 70 diputados de la Cámara, "solo cuatro se oponen" --los de Sí Podemos-- al proyecto, por lo que "tiende la mano" a Franquis para sacar adelante las obras. "El Parlamento es mucho más que cuatro partidos pero no le vamos a permitir es que claudique ante el Gobierno de España y cuatro diputados de Podemos", ha subrayado.

Vidina Espino, del Grupo Mixto (Cs), ha afirmado que este proyecto es un ejemplo de la "maraña burocrática" de Canarias, de la "incapacidad" de CC para desbloquearlo y de como PSOE o PP "dicen una cosa en Canarias y la contraria" en Madrid. "No se puede seguir mareando a los canarios", ha indicado.

Melodie Mendoza, de ASG, ha dicho que el puerto de Fonsalía es una "reivindicación constante" que mejorará la conectividad marítima, el tráfico en Los Cristianos y el desarrollo económico del oeste de la isla de Tenerife.

ASG: UNA OBRA "VITAL" PARA EL SUR DE TENERIFE

Ha dicho que el proyecto cuenta con informe de impacto ambiental positivo y preguntado qué administración va a acometer las obras. "Son muchos años y esta obra no termina de ver la luz", ha indicado, resaltando que su grupo no va a dar "un paso atrás" en una obra "vital" para las islas occidentales.

El portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, ha comentado que CC está ahora en la oposición, "en la zona fría de las decisiones", incidiendo en que "no tienen autoridad moral" para exigir al actual Gobierno de Canarias que resuelva el proyecto cuando lleva tres meses de andadura.

Ha comentado que CC busca "posibles contradicciones" entre los socios de Gobierno, incluso con la coalición electoral CC-NC, pero "pinchan en hueso", destacando que la coalición va a seguir apoyando al Ejecutivo pese a que está en contra del proyecto. "Se han equivocado de camino", ha espetado a los nacionalistas.

EL PP ALERTA DEL DESENCUENTRO CON SÍ PODEMOS

Esther González, de Nueva Canarias (NC), ha comentado que su partido está a favor de la construcción del puerto porque facilita las conexiones marítimas y "desatascará" el puerto de Los Cristianos, que tiene "cuellos de botella".

Ha comentado que el proyecto cuenta con evaluación de impacto ambiental aprobada, si bien tiene el informe desfavorable del Ministerio de Transición Ecológica, y espera que las alegaciones del Gobierno regional permitan subsanar las deficiencias.

Luz Reverón, del Grupo Popular, ha apuntado que el proyecto es "vital y muy necesario", recordando que Podemos siempre se ha opuesto al puerto de forma "tajante". "Sea contundente con el Gobierno y que todos empujen y aprueben el puerto", ha agregado.

Jorge González, del Grupo Socialista, ha dicho que el Gobierno de Canarias "apuesta claramente" por el proyecto tras 25 años "de nula gestión" de CC, que además "no ha hecho autocrítica".

Ha dicho que el proyecto es "fundamental" porque ayudará a mejorar la economía del oeste de Tenerife, y además debe ser compatible con la "fragilidad" de las aguas de las islas