21 de julio de 2019

García Egea advierte que la capacidad de Antona como presidente regional "está en juego"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha advertido que el líder de los populares canarios, Asier Antona, debe trabajar para revertir las situaciones que se han producido en el Cabildo de La Palma y en el de Lanzarote porque "es su capacidad como presidente regional la que está en juego", y cree que el partido en las islas tiene que hacer una "profunda reflexión" tras el fallido pacto de centro-derecha, que hizo que al PP se le haya "escapado" la Presidencia del Gobierno de Canarias.

Teodoro García Egea sostuvo en una entrevista a 'El Día' y 'La Provincia', recogida por Europa Press, que para el PP es fundamental que se respeten los acuerdos internos en materia de pactos. En el caso del Cabildo La Palma, afirmó que no se ha validado el pacto PP-PSOE desde la dirección nacional y, que le conste, tampoco desde la dirección regional.

El dirigente popular aseguró que se están dando "todos los pasos necesarios" para que la moción de censura en el Cabildo de La Palma sea retirada y "todo vuelva a la normalidad" y a lo que los órganos directivos "han dictaminado". Y en cuanto al Cabildo de Lanzarote, considera que hay que estudiar las condiciones de la presentación de la moción de censura contra la actual presidenta, la socialista Dolores Corujo.

Opina que Asier Antona debe seguir trabajando para que el PP de Canarias demuestre que es una organización cohesionada tanto a nivel regional, como insular: "Nosotros tenemos que tener un discurso coherente y eso nos debe llevar a combatir e impedir esa moción de censura en La Palma y hacerla posible en Lanzarote porque no podemos gobernar con un PSOE ante cuyo proyecto nos ofrecemos como alternativa. Antona debe trabajar para revertir esas situaciones y me consta que lo está haciendo".

Cuestionado sobre si la dirección nacional ha perdido la confianza en Antona, comentó que todo lo que se haga a partir de este momento se hará conjuntamente con la dirección regional: "El PP no es un partido que toma decisiones de forma unilateral, sino que se tomarán de forma conjunta. Esta reflexión -que ya ha empezado-, la vamos a ir manteniendo a lo largo del tiempo con los presidentes insulares y con la organización regional y con el propio Antona, porque es evidente que el camino emprendido no ha dado los frutos que en principio se esperaban".

García Egea no desvela si todo eso podría conllevar la convocatoria de un congreso extraordinario o incluso la formación de una gestora, pero sí admite que todas las opciones "están abiertas y puestas sobre la mesa". A su juicio, el PP necesita "ofrecer a los canarios un proyecto coherente, ilusionante, sobre todo porque el Gobierno de Torres nace herido, sin un sustento suficiente como para tener la estabilidad que Canarias necesita, y en ese momento el PP canario tiene que ofrecer un proyecto estable y coherente y por eso hay que replantearse cosas internamente".

Tampoco quiere entrar a valorar una dimisión del propio Asier Antona: "No adelantemos acontecimientos. Hay que ir analizando poco a poco cómo evoluciona todo, hay que abrir una reflexión con todo el partido y también con sus órganos directivos para reimpulsar el futuro y creo que objetivamente en el PP de Canarias hay personas que son muy valiosas, entre ellas el propio Asier Antona, que deberán conducir el partido hacia esa línea de coherencia y cohesión interna que necesitamos".

No obstante, insiste en que no quiere adelantar o prejuzgar acontecimientos porque esta reflexión corresponde a todo el partido. "Un partido siempre aspira a gobernar y a cambiar las cosas y, por tanto, cuando deja de tener capacidad de hacerlo, debe plantearse qué es lo que pasa y cambiar el rumbo. El PP ha pasado por momentos muy difíciles y es cierto que en Canarias ha sido un duro golpe no poder fraguar ese pacto y conseguir un Gobierno liderado por el PP, pero no nos resignamos y hay que volver a levantarse y afrontar el futuro".

PACTO DE CENTRO-DERECHA.

Preguntado de quién es la responsabilidad de que no prosperara el pacto de centro-derecha en Canarias, deja claro que la "autoexclusión" de ASG de ese pacto "es la única razón objetiva y palpable del fracaso del mismo", pues "no percibió con claridad que el PP, CC y Cs conformaran un bloque unido en torno a un mismo proyecto y por eso es por lo que acabó firmando con el otro bloque".

Teodoro García Egea no puede asegurar el detalle de lo que ocurrió la mañana del 20 de junio, cuando se frustró el acuerdo de centro-derecha, porque existen varias versiones, pero sí puede decir que en el PP tienen que hacer una "profunda reflexión" sobre la estrategia y el rumbo del partido en Canarias después de lo ocurrido, que ha llevado a que el PP "no está presente en muchas instituciones donde se supone que podría estar".

Desde su punto de vista, "ya van para muchos años los que el PP está fuera del Gobierno regional y de las principales instituciones y necesitamos abrir una nueva estrategia, nuevas líneas de actuación y volver a ser ese referente que siempre hemos sido en Canarias". "Es hora de marcar un nuevo rumbo para que se nos perciba como lo que somos, un partido serio y riguroso y no como lo que algunos han dado a entender en esta negociación", afirmó.

"PROBLEMAS" EN EL PACTO DE LAS FLORES.

Sobre el llamado 'Pacto de las Flores' suscrito por PSOE, NC, Podemos y ASG, que hoy conforman el nuevo Gobierno canario, mantiene que puede durar hasta el próximo otoño: "Creo que es una posibilidad. En el pacto de izquierdas, sus actores, todo el mundo en Canarias, sabe que no están cómodos en ese Gobierno y, por tanto, tendrá problemas y lo que nos preocupa son las consecuencias para los canarios".

Cree que cuando las circunstancias "no acompañen a ese grupo que no tiene apariencia de estar unido, empezará a resquebrajarse y ahí es cuando el Partido Popular tendrá que estar preparado para ofrecer una alternativa sólida, coherente, centrada y estable para que CC, Cs y otros partidos puedan sumarse".

Durante los días posteriores a las elecciones del 26 de mayo, Asier Antona defendía que la dirección nacional del partido le había otorgado plena autonomía en la política de pactos, incluso libertad para pactar con el PSOE. A este respecto, Teodoro García Egea incide en que las directrices de la dirección nacional "siempre han sido muy claras", y es que "no se puede pactar con el PSOE porque el PP es lo contrario, es la alternativa a los socialistas".

"Nosotros podemos llegar a acuerdos con el Partido Socialista para garantizar la estabilidad en las instituciones en materia legislativa, o incluso presupuestaria, pero no podemos facilitar ni por activa ni por pasiva gobiernos del PSOE teniendo otros socios con los que nos sentimos más identificados política e ideológicamente. Por tanto, las directrices desde el principio fueron claras de no pactar con el PSOE", asegura el dirigente popular.