24 de julio de 2019

Matilde Zambudio: "Ciudadanos en Canarias ha muerto"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio, ha afirmado que Ciudadanos (Cs) en Canarias "ha muerto", sobre todo tras la creación de una gestora y la fallida política de pactos llevada a cabo tras las elecciones del 26 de mayo, lo que está provocando la baja de afiliados y la dimisión de cargos orgánicos a nivel insular y local.

En una entrevista a 'Canarias Radio La Autonómica', recogida por Europa Press, la todavía concejal de Cs ha querido dejar claro que las personas responsables de haber "matado" a Ciudadanos en Canarias son Vidina Espino y Teresa Berástegui por la "nefasta" gestión que hicieron durante la campaña electoral, la "peor" que hubo a nivel nacional.

Zambudio sostiene que la situación que hay en Cs en estos momentos es de "debacle absoluta" y asegura que la gestora es un "reflejo fiel" de lo que ya había antes y "no viene a regenerar absolutamente nada dentro de la estructura orgánica interna de Ciudadanos".

En este sentido, señaló que algunos de sus miembros, como Marcos Cohen, responsable de Política Municipal en la agrupación de Puerto de la Cruz, iba en la lista encabezada por Melisa Rodríguez, y José Guerra, "integrante del fantástico comité de pactos, dicho de modo irónico", fue "designado" por Vidina Espino. "Es el mismo perro con distinto collar y es evidente que no se puede infravalorar a los afiliados, que se están dando cuenta de que esto es así", dijo.

La Comisión del Régimen Disciplinario de Ciudadanos ha acordado decretar provisionalmente la expulsión del partido de los concejales de Cs en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, que anunciaron que recurrirían el expediente de expulsión ante la Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos.

Matilde Zambudio indicó que la única novedad al respecto es la presentación de las alegaciones el pasado martes ante la Comisión de Garantías y están a la espera de que resuelva. Por tanto, se siguen considerando militantes de Ciudadanos: "Jurídicamente es así, Hasta que no haya una resolución firme, seguimos siendo integrantes de Cs".

Es más, afirmó que todavía no se les ha notificado oficialmente la expulsión: "Tenemos las notificaciones que nos van mandando a nosotros, pero ni tan siquiera hay una notificación oficial en el Ayuntamiento", de ahí que se sigan considerando militantes de pleno derecho de Cs, aunque "con las restricciones que comporta estar suspendidos de militancia, una medida cautelar que se adoptó".

Zambudio sigue sosteniendo que no contravinieron las directrices del partido cuando apoyaron a Patricia Hernández para que fuera alcaldesa de Santa Cruz y sostiene que cuando se habla de orden expresa, "lo que ocurrió durante toda la negociación, hasta el día de la votación, no se puede entender como una orden expresa en los términos en que se debería haber llevado a cabo". Recalcó que cuando adoptaron su decisión de apoyar a Patricia Hernández, no lo hacen de manera unilateral, sino porque cuentan con el apoyo de todos los afiliados.

Preguntada, entonces, por qué sigue en Ciudadanos, aclaró que están defendiendo su honorabilidad y han puesto sobre la mesa todo lo que ocurrió durante la negociación para que lo valoren los órganos del partido. No obstante, a la vista de cómo están funcionando las cosas en Cs, cree que mucho tendrían que cambiar las cosas para que, aunque les dieran la razón, continúen en el partido. "Eso sólo se daría en el caso de que hubiera una transformación absoluta y de verdad se produjera esa regeneración que se está exigiendo en los órganos internos de Ciudadanos en Canarias", manifestó.

MOCIÓN 'ANTITRANSFUGUISMO'.

El grupo municipal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presentará una moción en el próximo Pleno para demandar la ratificación, en todos sus extremos, del Pacto Antitransfuguismo y el cumplimiento de la normativa vigente.

A este respecto, Matilde Zambudio admite que la iniciativa no le sorprende "en absoluto", pues "van a estar dos años sacando la noticia rápida y sencilla" a costa de los dos concejales de Cs y "van a aprovechar ese subterfugio". Además, considera que es adelantarse a los acontecimientos porque la resolución de expulsión "no es firme" y no se puede hablar "en los términos en los que se hace por parte de Coalición Canaria o del propio Francisco Hervías, secretario de Organización de Cs".

Aclara, también, que en cuanto al término que se usa de tránsfuga hay una diferencia importante entre lo que establece la llamada Ley de Antitransfuguismo y la Ley de Municipios de Canarias (conocida como Ley Spínola), y critica que el grupo nacionalista pretenda hacer valer un precepto sobre el que ya existe una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró, en cuanto a la ley nacional, que era "absolutamente" anticonstitucional.

Al mismo tiempo, le parece "sorprendente" que sea precisamente Coalición Canaria el que quiera hacer valer una ley cuando "hay muchos antecedentes en los que no la ha aplicado, como ocurrió con la moción de censura en Tacoronte, donde no se aplicó en ningún momento la Ley que ahora pretenden aplicar en Santa Cruz, o en Granadilla de Abona".