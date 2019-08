30 de julio de 2019

Matos apela a que la declaración de Risco Caído sirva para que "se respete" el patrimonio prehispánico en Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, ha apelado este martes a que el reconocimiento de Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria como Patrimonio Mundial de la Unesco sirva para que "se respete o valore" la cultura prehispánica en las islas.

En un acto institucional celebrado en la Cámara, ha señalado que el Parlamento suscribe la primera declaración institucional de la Legislatura --a iniciativa del diputado del PP Asier Antona--, subrayando que su reconocimiento debe "extenderse" a todo el patrimonio arqueológico prehispánico.

Ha dicho que en muchos casos, los canarios han vivido "de espaldas" al patrimonio aborigen "o maltratándolo", sin la "cultura de cuidado y valoración" que hay en otros lugares.

En esa línea, ha apuntado que "Canarias es tierra de mestizaje" y en los restos aborígenes "está parte de la cultura" isleña, que "no desapareció" y está integrada en el discurrir histórico de los canarios. "Espero que no haya más una generación de Canarias que no sepa lo que ocurrió antes de la conquista europea", ha indicado.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha valorado el "apoyo unánime" del Parlamento a la declaración de Risco Caído y las montañas sagradas, y destacado el "trabajo colectivo" de todas las instituciones por sacar adelante el expediente.

Ha dicho que la declaración de Patrimonio Mundial "es una hermosa realidad" que se consiguió "rápido", en solo cuatro años cuando la media es de diez años, y con el aval generalizado entre los países presentes en la cumbre de Bakú.

Morales, que ha firmado en el Libro de Honor del Parlamento, ha apuntado que se abre una "oportunidad extraordinaria" para avanzar en el mantenimiento del legado arqueológico de la isla y potenciar su difusión, "acrecentando la autoestima como pueblo", labor que se hará de conjuntamente con la Reserva de la Biosfera.