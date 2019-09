Los médicos de Las Palmas recuerdan que no están obligados a justificar una ausencia escolar

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Las Palmas ha recordado que los profesionales no tienen responsabilidad u obligación de justificar faltas escolares, ya que según la legislación vigente, las ausencias escolares de menores de edad son solo justificadas por sus padres, representantes o tutores legales.

En un comunicado, la Institución ha recordado que los médicos, sobre todo de Atención Primaria, reciben a lo largo del curso lectivo un "goteo constante" de solicitudes en consulta en el que se les exige cumplimentar un justificante para una ausencia escolar.

Al respecto, la secretaria general del Colegio de Médicos, Marta León, ha dicho que "este escenario sucede con demasiada frecuencia y es un motivo más para ocasionar mayor congestión en las ya saturadas consultas de Atención Primaria".

En este sentido, ha insistido en que son los padres los responsables y que el profesional podrá dar fe de un estado de salud actual y contemporáneo, "pero no realizará por ello un justificante".

Agregó aquí que el absentismo escolar se manifiesta como problema social en el que intervienen el centro educativo y los servicios sociales. "A la figura médica no es exigible una valoración a cuestiones de carácter social o de cualquier otra índole, ya que es ajena al acto médico", recalcó León.

Los Certificados Médicos son un documento oficial por lo que deben cumplir unas directrices para su cumplimentación, por ejemplo: sólo uno por paciente, no puede contener tachaduras, no es obligatorio que tenga el sello del médico pero sí es obligatorio que esté su firma, nombre completo y número de colegiado (con 9 cifras), etc.

En la provincia de Las Palmas se puede obtener en cualquiera de tres las sedes del Colegio de Médicos de Las Palmas y además en los más de 140 puntos de venta repartidos por toda Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.