24 de julio de 2019

Pedro Martín (PSOE): "Tenemos el reto enorme de no defraudar las ilusiones y los anhelos de tantas personas"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha afirmado tras prosperar la moción de censura contra Carlos Alonso (CC) que a partir de ahora asume un reto "enorme" de "no defraudar las ilusiones y los anhelos de tantas personas que pensaban que no había posibilidad de cambio" tras más de treinta años de gobiernos de Coalición Canaria al frente de la Corporación insular.

En declaraciones a los medios una vez proclamado presidente, Pedro Martín señaló que el día de hoy es "una muestra de lo que ha sido el esfuerzo de la campaña electoral" y "un esfuerzo de muchos, de ilusiones, de un cambio en Tenerife, de un proyecto que dice que una manera distinta es posible en la isla y que puede haber presidentes distintos a los que hemos tenido en estos años".

"A partir de ahora tenemos un reto enorme de no defraudar las ilusiones y los anhelos de tantas personas que pensaban que no había cambio; que pensaban que los fracasos en sanidad y dependencia era lo normal. Hoy nos hemos rebelado contra esta situación y queremos ofrecernos de manera abierta no sólo a los militantes del Partido Socialista, sino a todos aquellos que tienen ilusión por mejorar y por cambiar Tenerife", indicó Martín.

Sobre la posibilidad de que se haya tenido que aplazar la votación de la moción de censura por una supuesta incompatibilidad del consejero de Sí Podemos, el nuevo presidente insular resaltó que afortunadamente haya primado la cordura y el criterio del secretario del Cabildo, que tuvo en cuenta la petición del PSOE de no retrasar el pleno.

Pedro Martín también anunció que ya ha quedado en reunirse con el presidente saliente, Carlos Alonso, quien le ha brindado esa oportunidad no tanto para un traspaso de poderes, sino para "hablar y debatir" sobre algunos de los proyectos que están en marcha y que el propio Martín ve "razonable" que puedan continuar.