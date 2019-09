Pérez afirma que las Elecciones Generales "no van a perturbar" el funcionamiento del Gobierno

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha afirmado este jueves que la convocatoria de Elecciones Generales "no va a perturbar" el funcionamiento del Ejecutivo, que está conformado por cuatro formaciones políticas: PSOE, Nueva Canarias (NC), Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG).

"En qué medida es un deseo o una realidad, enseguida lo veremos", ha señalado en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno donde ha pronosticado que la "rivalidad electoral" no lastrará la gestión.

Pérez ha indicado que el Gobierno de Canarias es un "equipo muy bien conjuntado" pese a que "no es fácil" darle cohesión cuando está formado por once personas, "algunas que no se conocían", y proceden de cuatro formaciones políticas que se enfrentaron en los pasados comicios autonómicos.