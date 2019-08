El Servicio de Urgencias Canario aconseja contactar "cuanto antes" con el sistema de emergencias ante un ahogamiento

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Urgencias Canario (SUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, con motivo del verano recuerda los primeros auxilios que se deben llevar a cabo en caso de que una persona sufra ahogamiento o síndrome de inmersión, aconsejando contactar "cuanto antes" con el sistema de emergencias ante una situación de este tipo.

En concreto, los médicos coordinadores del SUC exponen que, como en cualquier otra emergencia, hay que aplicar la conducta PAS (Proteger, Alertar y Socorrer), especialmente cuando se trata de un incidente en el mar.

Al respecto, matiza que proteger el incidente significa que se deben adoptar las medidas necesarias para que la situación no empeore, de tal forma que indica que, por ejemplo, en el caso de que una persona se encuentre en apuros en el mar, el SUC advierte al que vaya a auxiliarlo que, "además de ser un buen nadador, siempre debe acudir con algún objeto que flote (tubo de rescate, salvavidas, tabla de surf) que sirva de ayuda para evitar una segunda víctima".

También es preciso alertar "cuanto antes" al sistema de emergencias a través del teléfono 112 con el fin de garantizar que la ayuda sanitaria o de otro servicio de salvamento llegará lo antes posible, según informó el Gobierno regional en nota de prensa.

Asimismo, expone que la forma de acercarse a la víctima cuando ésta se encuentra en el agua "también es muy importante", ya que si la persona está consciente, hay que hacerlo por detrás para evitar que si entra en pánico se agarre al socorrista y terminen hundiéndose los dos. Para ello, hay que pasar los brazos por debajo de las axilas de la víctima, sujetarla firmemente y buscar la flotabilidad.

Añade que si se dispone de un flotador hay que colocarlo entre el pecho de quien rescata y la espalda de la víctima. Además "es importante" hablarle al oído para tranquilizarlo y que colabore.

En cuanto a las situaciones en las que el afectado se encuentra inconsciente, hay que sacarle la cara del agua lo antes posible, y una vez en tierra, hay que comprobar si el afectado respira y tiene pulso.

Al respecto, expone que cuando la persona está consciente, respira o tose, aunque sea con dificultad, por lo que aconseja colocarla en la posición lateral de seguridad hasta que llegue la ayuda sanitaria.

Por contra, si no respira y no tiene pulso, significa que el afectado se encuentra en parada cardiorrespiratoria, por lo que se debe comenzar a realizar un masaje cardiaco hasta la llegada de los equipos de emergencias. En el caso de que la persona que asiste al afectado no sepa realizar las maniobras de reanimación, durante su llamada al 112 un médico coordinador del SUC le prestará teleasistencia indicándole los pasos a seguir.

RESPETAR LAS SEÑALES DE BAÑO

De todos modos, el SUC señala que al acudir a la playa "es imprescindible" respetar las señales que indican si es apta o no para el baño, así como seguir las indicaciones de los socorristas en caso de que los hubiera.

Además recomienda entrar en el mar poco a poco para evitar los cambios bruscos de temperatura y una vez dentro evitar las zonas de corriente y salir rápidamente del agua ante cualquier síntoma de malestar.

Por último, expone que una vez en el agua hay que estar alerta a la aparición de determinados síntomas que indican que hay que salir inmediatamente del mar, como cuando una persona siente escalofríos o tiritona persistente acompañado de enrojecimiento de la piel; sensación de fatiga, dolor de cabeza o pinchazos en la nuca; picores en el abdomen, brazos y piernas; sensación de vértigo, mareo o zumbidos en los oídos; visión borrosa o en 'lucecitas o destellos en la visión'; y calambres musculares o dolores articulares, debiendo entonces pedir ayuda y salir del agua.

Asimismo si se va a la playa con niños hay que extremar las precauciones vigilándolos cuando estén en el agua o jugando cerca de ella, y si se acude con personas mayores o que padezcan algún problema de salud, se les debe acompañar siempre a la hora de darse el chapuzón.