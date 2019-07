20 de julio de 2019

Tenerife acogerá la gran final de la First Lego League España en marzo de 2020

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tenerife acogerá la gran final del torneo First Lego League España 2020 los días 28 y 29 de marzo. Asimismo, la First Lego League Canarias 2020, que será clasificatoria para el nacional, se disputará el 15 de febrero en la isla. El torneo será organizado por el Cabildo a través del área Tenerife 2030 e INtech Tenerife y la Fundación Scientia con la coorganización de la Universidad de La Laguna, a través de su Fundación General y Ciencia ULL.

First Lego League está considerado el mayor encuentro de ciencia, robótica y valores del mundo y reúne cada año a miles de jóvenes de 4 a 19 años, quienes disputan las fases clasificatorias para el certamen nacional.

El anuncio del certamen nacional y regional tuvo lugar en TLP Tenerife 2019, el mayor evento de tecnología y nuevas tendencias del país que está impulsado por INtech Tenerife -perteneciente al área Tenerife 2030 de Cabildo- y organizado por la asociación de fomento y buen uso de las tecnologías Innova7.

Durante el evento, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, fue nombrado Embajador mundial de First Lego League y recibió la insignia de honor de manos del director de la Fundación Scientia, Ricard Huguet, por su apoyo a la iniciativa. De igual forma, se presentaron los cuatro programas: First Lego League, First Lego League Jr., Discovery y FIRST Tech Challenge.

Según indicó Carlos Alonso, "todos los días se aprende algo nuevo y es un lujo para Tenerife que la Fundación Scientia nos haya elegido para albergar la final nacional". "Es una iniciativa en la que los participantes de 4 a 19 años tienen que sacar a relucir sus conocimientos, habilidades y valores como el trabajo en equipo y el compañerismo. Eso es precisamente lo que estamos haciendo con el área Tenerife 2030, mejorar la sociedad del presente y del futuro", añadió.

Por su parte, Ricard Huguet agradeció el apoyo del Cabildo para celebrar el torneo y aseguró que Tenerife es "una isla maravillosa, que apuesta por la tecnología, por el conocimiento, por los jóvenes y por los valores que se propugnan desde la First Lego League".

Este año el Desafío propuesto es City Shaper, en el que los equipos FLL observarán cómo las ciudades y los edificios crecen, evolucionan y cambian. Los participantes crearán soluciones nuevas e innovadoras para construir un entorno donde vivir y trabajar que perdure en el tiempo, utilizando las herramientas y la tecnología de hoy.

Por su parte, el Desafío First Lego League Jr. es Boomtown Build. Los más pequeños visitarán Boomtown, una ciudad donde explorarán las necesidades y los retos de la comunidad. Así, observando el entorno, usarán su imaginación para resolver un problema y crear un edificio donde sea más fácil y agradable vivir, y también convivir con los demás.

En esta nueva edición de 2020, con el proyecto FLL se formarán equipos de jóvenes, que en su modalidad FLL (entre 10 y 16 años) trabajarán en la realización de un proyecto científico que dará respuesta a un problema real del desafío 'City Shaper', además diseñarán, construirán y programarán un robot autónomo utilizando la tecnología LEGO Mindstorms para resolver las misiones del Juego del Robot, mientras trabajan los valores First Lego League

Como cada año, First Lego League Jr. plantea un nuevo y emocionante Desafío para fomentar la creatividad de niños y niñas de entre 6 y 9 años, el desafío se denomina Boomtown Build. Los equipos deberán investigar acerca de una problemática real que después presentarán a través de un Póster Ilustrativo, y aprenderán sobre máquinas simples construyendo un modelo de elementos Lego con una parte motorizada. Los equipos se guiarán a través de los valores FLL Jr.

First Lego League es la rampa de lanzamiento que impulsa el aprendizaje de habilidades y competencias STEM (acrónimo en inglés para definir ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) con la idea de que los jóvenes las apliquen en el futuro para mejorar las condiciones de ida de las personas.

First Lego League desafía cada temporada a los jóvenes a resolver problemas del mundo real tales como el reciclaje, la gestión del agua, las energías renovables o el espacio en el caso del desafío pasado mediante las oportunidades que ofrecen la ciencia y la tecnología.