23 de agosto de 2019

12 películas actuales y de comedia, en el 'Ciclo de Cine para mayores y desempleados' a partir de octubre

LOGROÑO, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Participación Ciudadana, Kilian Cruz-Dunne, ha presentado esta mañana la XI edición del 'Ciclo de Cine para mayores y desempleados' que, desde octubre, proyectará 12 películas de comedia y actuales, ya que ninguna es anterior a 2017. Como novedad, este año se han aumentando de tres a cinco, el número de sesiones por película proyectada dado el "éxito de anteriores ediciones", ha señalado el concejal.

En esta ocasión, el ciclo arranca el 1 de octubre y se desarrollará todos los martes hasta el 17 de diciembre. El precio de las entradas es de 1 euro por película y de 10 para aquellos que adquieran el abono para disfrutar de las 12 proyecciones en cualquiera de sus sesiones (17,30; 18,00; 18,30; 19,00 y 19,30 horas) en los Cines Moderno de Logroño.

Los títulos que se proyectarán son de estreno reciente y de seis nacionalidades diferentes, aunque mayoritariamente de producción española o europea. Además, corresponden de comedia al ser "el género que más demanda el público que suele acudir a estos ciclos", ha señalado Cruz-Dunne.

Asimismo, todas son aptas para el público al que van dirigidas, promueven valores familiares, de igualdad y solidaridad; y no tienen contenido "de carácter sexista o xenófobo", ha puntualizado el concejal. Se trata, según han señalado, de una iniciativa que busca "mejorar la vida de nuestros mayores apostando por el envejecimiento activo" y de "hacer asequible la cultura a los colectivos más desfavorecidos al facilitar el acceso a películas de estreno".

Después de 10 ediciones, este ciclo, organizado por el Ayuntamiento de Logroño en colaboración con los Cines Moderno, se ha convertido en una cita de "éxito y relevancia" entre ambos colectivos, lo que queda evidenciado "un año tras otro con las colas que se generan", ha señalado el edil.

Entre los títulos que se proyectan: 'La biblioteca de los libros rechazados', 'Gente que viene y Bah', 'The old man & the gun', 'La Boda de mi ex' o 'De la india a París en un armario de Ikea'. Toda la programación se puede consultar en la web de los Cines Moderno.

SE AGILIZA LA VENTA DE ENTRADAS Y ABONOS

Por su parte, el gerente de los Cines Moderno, Asier Estefanía, ha informado de algunas de las novedades de esta edición sobre la venta de entradas y abonos que buscan "agilizar el proceso" y que los mayores tengan que soportar "menos esperas en las colas".

Del 2 al 15 de septiembre, se podrán renovar los abonos adquiridos en la primera parte del ciclo, que tuvo lugar en primavera. El horario de renovación será el mismo de la taquilla del cine, a partir de las 16,30 horas.

Ya el día 16 de septiembre, se pondrán a la venta de los abonos de las sesiones de 17,30 y 18,00; y un día más tarde, el 17 de septiembre, se pondrán a la venta los abonos de las sesiones de las 18,30 y 19,00 horas, siendo el máximo de dos abonos o entradas por persona.

Desde la organización han querido recordar que el ciclo va dedicado "exclusivamente a los dos colectivos" por lo que para adquirir las entradas será necesaria una acreditación de situación de desempleado; mayor de 65 años o jubilado y pensionista.

El Ayuntamiento de Logroño destina a la organización este ciclo de cine un total de 9.000 euros, que se suman a los 18.000 destinados al ciclo de primavera y al 'Ciclo de cine para familias' que organiza el consistorio.