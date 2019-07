17 de julio de 2019

Andreu cree que Podemos podría entrar en el Gobierno riojano "en cargos intermedios, en proporción a sus votos"

LOGROÑO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la Presidencia de La Rioja, Concha Andreu, ha afirmado este jueves que Podemos podría tener la posibilidad de entrar a formar parte del Gobierno riojano, pero no con Consejerías, sino "en cargos intermedios, siempre en función y en proporción de los votos que han obtenido".

Así lo ha afirmado este miércoles Andreu en una entrevista en el programa 'Hoy por hoy' de la Cadena SER, que ha recogido Europa Press, y que se produce después de que ayer el voto en contra de la diputada regional de Podemos Raquel Romero impidió en primera instancia la investidura de la candidata socialista.

En la entrevista, ha centrado el foco de la situación en la petición de Podemos de hacerse con tres Consejerías de las ocho con las que podría contar el futuro Ejecutivo riojano. "Para una diputada, tres de ocho, daba la impresión de que se estaban riendo de nosotros", ha recordado la candidata su primera impresión ante la petición.

Y ha proseguido afirmando que "pensamos que hablando, nos entenderíamos, pero siguieron en sus trece, no se bajaron del burro". "En el PSOE estamos dispuestos a corresponsabilizarles en el Gobierno, a que formen parte del Ejecutivo, pero con cargos intermedios, siempre en función y en proporción de los votos que han obtenido", ha dicho.

Igualmente, en este sentido, ha señalado que se contaba con dejar a la formación 'morada' "las políticas que han pedido, las que son expertos, como igualdad, mujer, reto demográfico, políticas trasversales para que las dirigieran ellos, como parte activa del Gobierno". "Pero no hubo forma", ha insistido.

Del mismo modo, la candidata socialista ha señalado que "lo importante es garantizar la estabilidad del Gobierno regional", algo para lo que los socialistas cuentan en este momento con el apoyo de la diputada de Izquierda Unidad Henar Moreno "pero, como rompieron la coalición de Unidas Podemos, hay que negociar con cada una por separado.

En cualquier caso, como ha subrayado Concha Andreu, "si garantizan una mayoría para la estabilidad", algo en lo que ha puesto como ejemplo el Gobierno de Canarias, "porque lo primero es poner por encima de todo la estabilidad de La Rioja, si eso se garantiza, se puede hablar de todo".

Ha afirmado que no ha recibido ninguna instrucción desde Madrid a la hora de negociar, "al contrario, nosotros empezamos a hablar mucho antes de que se iniciara la negociación nacional y lo que nos han dicho es animarnos a trabajar y a intentar llegar a acuerdos, siempre proporcional".

Y respecto a la situación en el seno de Podemos, después de que el propio secretario general de la formación Pablo Iglesias apuntara que "no se puede pedir más de lo que dan los votos", Andreu ha incidido en que "no sé lo que pasa ahí dentro" y ha considerado que, pese a lo que digan nombres nacionales del partido, "aquí no responden ante nadie".

Ha señalado que ve a la diputada Raquel Romero como "una persona con la que se puede hablar", por lo que ha señalado a "dos personas que han venido de Castilla-La Mancha como 'negociadores', aunque solo he conocido a uno, Mario Herrera, que no siente en sus carnes los 24 años del PP en La Rioja".

"Vino a negociar y a ganar su partida particular", ha criticado Concha Andreu en referencia a Herrera, mientras que ha lamentado que, en este proceso, "no sé que le ha pasado a Raquel Romero, que no responde ante nadie de fuera de ahí".

Ha afirmado que, tras un mensaje telefónico que le envió ayer al acabar el fallido pleno de investidura, hoy mismo va a llamar a la diputada de Podemos "porque es mi obligación cambiar el Gobierno de La Rioja".

Ante la sesión de mañana, con nueva votación en el Parlamento, en la que con mayoría simple podría ser elegida, Andreu ha afirmado sentirse confiada, "pero es difícil de saber", ha matizado. "Hay tanto por hacer. Yo me voy a empeñar por encima de todo", ha concluido la candidata del PSOE.