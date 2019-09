21 de septiembre de 2019

Elena Ballesteros afirma que el espectador de 'Perfectos Desconocidos' siente que "forma parte de la cena y del juego"

LOGROÑO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actriz Elena Ballesteros ha asegurado que el espectador que acude cada noche a ver la obra de teatro 'Perfectos Desconocidos' siente que "forma parte de la cena y del juego" que propone la función. En Logroño se podrá disfrutar los días 25 y 26 de septiembre, a las 21,00 horas, en el teatro Bretón de los Herreros.

En una entrevista a Europa Press la intérprete madrileña, en su debut en el mundo del teatro, ha destacado que a pesar de que la obra es una adaptación de la película 'Perfetti sconosciuti' de Paolo Genovese de 2016, y que un año después versionara Álex de la Iglesia, "la gente que ha ido a verla le ha encantado y lo ha vivido de manera distinta a la película, ya que desde el minuto diez, gracias al directo, se olvidan del largometraje, y se meten de lleno en la escena, formando parte de la misma".

Cuenta como siete amigos - tres parejas y un soltero - que se conocen desde años se reencuentran en una cena en la que deciden jugar a un juego extraño y arriesgado: ponen sus smartphones sobre la mesa y al grito de "no tenemos nada que ocultar", deciden compartir los mensajes y las llamadas que cada uno de ellos reciba durante la noche, en una especie de ruleta rusa a golpe de SMS y tonos de llamada.

Desde ese momento sorpresas y giros se suceden de manera sostenida. Alternando entre el drama y la comedia, lo hilarante y lo dramático, los secretos de cada uno se irán revelando de forma tal que al final de la velada, nada volverá a ser como era, y los amigos descubrirán que en realidad... eran Perfectos Desconocidos.

Junto a Ballesteros, compartirán las tablas del Bretón Inge Martín, Fernando Soto, Antonio Pagudo, Olivia Molina, Jaime Zatarain e Ismael Fritschi, en una función dirigida por el también actor Daniel Guzmán, algo que para la actriz "es una fortuna, por la forma tan minuciosa que tiene de trabajar los personajes".

De hecho, ha señalado que los interpretes "hemos estudiado casi todos en escuelas muy similares con lo que el código lo entendíamos perfectamente, y Daniel también, por lo que nos ha dado mucha libertad a la hora de crear, y eso es maravilloso".

Ballesteros ha destacado también que es una obra "donde texto y personajes van muy de la mano", y donde éstos últimos "gracias al trabajo previo, están muy marcados y cada uno reacciona de una manera distinta a cada una de las situaciones que nos plantean".

"Mi personaje que es Violeta - cuenta la madrileña - es super inocente, y todo lo ve sin doblez y queriendo ayudar, y por ello mete la pata constantemente", por lo que "desde su inocencia es muy cómica".

'Perfectos Desconocidos' supone el debut de Ballesteros en teatro, tras 23 años de carrera, algo que explica en que "la verdad que hasta ahora no me había sentido con fuerza para enfrentarme al público de esta manera".

Para concluir, Ballesteros ha reconocido que está siendo una experiencia "maravillosa" para la que "he estudiado muchísimo, porque yo era consciente de mis carencias en cuanto a voz y demás, y para ello he trabajado muy duro, realizando incluso un curso con John Strasberg, que me ha hecho dar el paso".