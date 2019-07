18 de julio de 2019

IU lamenta que Podemos "haya tirado a la basura la ilusión que se generó el 26 de mayo en La Rioja"

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de IU La Rioja, Henar Moreno, (portavoz del Grupo Mixto) ha criticado duramente este jueves a Podemos, y a su diputada, Raquel Romero, porque "han decidido tirar a la basura la ilusión que se generó el 26 de mayo en mi tierra, en La Rioja" y ha pedido que "no me hablen de coherencia" porque "ustedes no dicen porqué quieren entrar en el Gobierno".

Además, le ha afeado, "ha decidido dejarnos en manos de unos señores de Castilla La Mancha -refiriéndose a los negociadores- señores que no han sufrido las políticas de la derecha en nuestra comunidad".

Henar Moreno ha realizado sus declaraciones durante su intervención en la nueva sesión plenaria para intentar investir a Concha Andreu como presidenta del Gobierno de La Rioja. Ante la ruptura de las reuniones, y las situaciones vividas en los últimos días, Moreno ha querido recordar hoy "a las miles de personas que decidieron tomar las calles para recuperar la democracia y para no seguir sufriendo las consecuencias de una crisis que no habíamos generado".

"Hoy Romero ha decidido traicionarles en pro de una serie de Consejerías, una entrada en un Gobierno no sabemos para quién, pero lo que es más importante no sabemos para qué", ha lamentado Henar Moreno.

En este punto, ha continuado, "Romero viene exigiendo Consejeráis para usted y su compañeros sin que se les haya escuchado propuestas programáticas".

Moreno ha finalizado su intervención sintiéndose "orgullosa" por "representar y pertenecer a IU que sí ha mantenido la coherencia" y ha pedido a Romero que "vote por una alternativa de izquierdas".

En el turno de portavoces, Pablo Baena (del Grupo Parlamentario de Ciudadanos) ha lamentado "la imagen que estamos dando a los riojanos" y ha considerado que "la única responsable de esto es Concha Andreu".

En este punto, le ha indicado a la candidata socialista, "ha tenido dos meses para negociar y ahora, a última hora y de mala manera, intenta firmar un mal acuerdo".

Por su parte, Jesús Ángel Garrido, del Grupo Parlamentario Popular ha considerado que La Rioja "no se merece ni un gobierno sectario, ni radical ni de extrema izquierda".

"Nunca antes en nuestra comunidad habían tenido tanto peso y eso es una mala noticia" y le ha pedido a Andreu que "no se esconda en eufemismos" porque "la única responsable es usted. No puede ser la presidenta de todos desde la extrema izquierda".

"Hoy Andreu ha fracasado y le ha pedido que no se escude en nada más, porque es responsable por su soberbia política y esa es la verdad".

Finalmente, Raúl Díaz (del Grupo Parlamentario Socialista) ha recordado "que el 26 de mayo la gente quiso pasar página y cerrar el libro entero del PP" tras "24 años de Gobierno".

El portavoz del PSOE en el Parlamento de La Rioja ha sido también duro con Raquel Romero considerando que "su coherencia política está en el pozo" porque "han olvidado muchas cosas desde mayo a junio". Esta misma diputada ayer dijo "que dudaba de la capacidad negociadora de Andreu, usted que hasta ayer no se sentó en ninguna mesa de negociación".

"Usted va a perpetuar al PP en el Gobierno de La Rioja y, lo peor de todo, es que han echado por tierra la propuesta socialista". En este punto, ha recordado, "les hemos dicho que sean corresponsables y que lleven con nosotros la política de igualdad y vivienda, entre otras, hemos hecho -desde el PSOE- una política de generosidad que ustedes han rechazado, quizás porque se les hace a poco".