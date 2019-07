22 de julio de 2019

El PR+ ante la moción de PSOE y PP en Tricio: "Tienen algo muy grave que ocultar y miedo a que se descubra"

LOGROÑO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Riojano (PR+), Rubén Antoñanzas, y el alcalde de Tricio, el también regionalista Óscar Martínez, han señalado que los concejales del PP y PSOE -impulsores de la moción de censura en la localidad- "tienen algo muy grave que ocultar y miedo a que se descubra", si "reaccionan de una forma tan nerviosa, improvisada y desproporcionada solo un mes después de la investidura".

Además, durante una rueda de prensa ofrecida esta mañana, el PR+ ha presentado los informes de los funcionarios municipales que avalan que las relaciones con el alcalde han sido "cordiales y correctas" y han estado marcadas en todo momento por "el respeto mutuo". De esta forma, el PR+ desmontaría el principal argumento de la oposición para emprender la moción, que radicaba en el supuesto maltrato de Martínez a los trabajadores.

Por otro lado, Antoñanzas ha advertido de que el motivo real del impulso de la moción de PSOE y PP -lo que califica de "extraña alianza"- es "evitar que se conozca la gestión de sus anteriores equipos de Gobierno" y les ha advertido de que "la auditoría de cuentas es imparable".

El presidente del PR+ ha explicado con rotundidad que van a "analizar minuciosamente acuerdos y facturas" y que "ante la más mínima duda de corrupción, acudirán a la fiscalía para que investigue y actúe". Antoñanzas ha confirmado que ya se han puesto en contacto con un bufete de abogados para llevar a cabo la auditoría a pesar de que todavía "se está recabando documentación".

"Hemos visto alguna actuación y algunos pagos que nos parecen poco claros" y esa ha sido la razón, por la que "han saltado las alarmas en el PP y el PSOE de Tricio", asegura el PR+. Además ha recordado a vecinos y vecinas de la localidad que "Óscar Martínez prometió defender sus intereses", y que " ya sea en la Alcaldía o en la oposición, vamos a hacer que la verdad salga a la luz pública".

Desde el PR+ dicen que "ocultar esas presuntas irregularidades y posibles delitos de corrupción es la razón real de la moción" que llega solo un mes después del nombramiento de Óscar Martínez como alcalde la localidad. Él mismo ha advertido de que "si el PP se conforma con dar la Alcaldía a su eterno rival, se siembran muchas dudas".

Durante la rueda de prensa, han hecho públicas dos cartas, de Raúl Prado y Valentín Clemente, secretarios en el Consistorio de Tricio. En los documentos, ellos mismos afirman que las relaciones "alcalde- secretario han sido en todo momento cordiales y correctas, marcadas en todo momento por el respeto mutuo".

De esta forma, según los regionalistas, "tirarían por tierra el argumento de PSOE y PP", quienes justificaban su maniobra en el supuesto maltrato del alcalde a trabajadores municipales.

Por otro lado, el presidente del Partido Riojano se ha mostrado también muy contundente respecto a la responsabilidad de las direcciones regionales de los dos partidos que pretenden presentar la moción de censura.

"Esto es un ataque intolerable a la democracia y he exigido a los secretarios generales del PSOE y del PP que lo impidan. De no hacerlo, serán responsables directos. No pueden escudarse en que es una cuestión de pueblo porque estamos hablando de posibles delitos de corrupción", ha destacado.

Antoñanzas se ha mostrado especialmente crítico con el Partido Popular, cuyo coordinador general -Diego Bengoa- ha defendido en los medios de comunicación la actitud de sus concejales.

"Si persisten en esta tropelía, el PP debe explicar a todos los riojanos por qué en Tricio están dispuestos a hacer alcalde al candidato socialista", ha dicho. Además, Antoñanzas ha manifestado que "en estos momentos, el PP solo puede suspender a sus concejales de militancia o responsabilizarse de lo que han hecho y quieren ocultar".

Respecto al PSOE, quienes públicamente han declarado que no están de acuerdo con el proceder de los dos concejales quienes concurrieron como independientes, Antoñanzas ha pedido al partido que les "exijan el acta que consiguieron bajo sus siglas y si no, dejarlos como concejales no adscritos".

Por su parte, el alcalde de Tricio ha declarado que al ponerse a trabajar, vio facturas "bastante regulares" y albaranes, pagos con talones que Martínez ha calificado de "poco limpios". En concreto, el alcalde, que accedió al cargo el 17 de junio poniendo fin a más de 25 años de gobierno del PP, ha calificado de "dudosa" la firma de la construcción de un nuevo Ayuntamiento a cinco días de las elecciones del 26 de mayo.

Además, el alcalde ha criticado el "ocultismo con el que el PP ha estado gobernando" y ha destacado: "me comprometí a actuar con transparencia y claridad, y así lo estoy haciendo". "He facilitado a los otros grupos toda la información del Ayuntamiento e incluso la posibilidad de que se integren en la gestión", ha destacado Martínez.

Martínez ha puntualizado que "en estos 23 días" en los que lleva en el cargo, ha trabajado "para que los vecinos sepan cómo se han hecho las cosas hasta el momento". "Eso es lo que nos ha gustado a la oposición, y por eso se han puesto de acuerdo para intentar echarnos", critica el alcalde. Además, ha dicho "no creerse la deuda que dicen que tiene el pueblo" y "sospechan que hay más".

En las elecciones del pasado 26 M, el PR+ logró tres concejales frente a los dos que consiguió el PP y otros dos el PSOE. Ante este resultado, y con la abstención de PSOE y PP, Oscar Martínez fue investido alcalde. Ahora bien, Martínez ha señalado que "como alcalde o en la oposición, va a seguir" y pide a populares y socialistas que "den un paso atrás".