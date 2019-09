5 de septiembre de 2019

PSOE, UP y PR+ aprueban cambiar el proyecto del Nudo de Vara de Rey, con la queja de PP y Cs por "romper consensos"

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos Municipales del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, PSOE, Unidas Podemos y Partido Riojano, han aprobado este jueves con sus votos la modificación del proyecto del trazado del Nudo de Vara de Rey, entre las quejas y el 'no' de Partido Popular y Ciudadanos por "romper consensos" y por lo que consideran "temeridad jurídica".

En el pleno ordinario del mes de septiembre, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, ha argumentado que "en transcurso de obra, se ha suscitado el debate" y ha rebatido que "el pseudoconsenso al que tanto se apela no era tal, porque hay otro consenso técnico que dice lo contrario, e incluso los vecinos no lo quieren".

Ha subrayado que el modelo de ciudad del Gobierno local "no coincide con infraestructuras pensadas para una pequeña parte de la ciudadanía, no está pensado para el coche ni para mirar a otro lado cuando todos los días tenemos accidentes y atropellos, trabajamos por movilidad sostenible y segura", mientras que ha lamentado el "alarmismo" del PP.

El edil ha asegurado que "tenemos un listado con 20 razones técnicas y económicas para no hacer el túnel" y ha señalado que "no requerimos de detalles que tanto piden porque partimos de proyecto original mejor valorado que la opción C, y se puede mejorar bajando de tres a dos carriles la rotonda", algo que "desde el punto de vista economico y de ejecución es mejor".

El portavoz del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, ha recordado que siempre ha mantenido la misma opinión en este tema y ha criticado que "he oído mucho que se ha roto el consenso en el soterramiento, pero sintí que se rompió ese consenso en la legislatura pasada, porque había un consenso por una rotonda, que finalmente se cambió, y lo hizo el PP".

Ha incidido en que "la decisión se tomó en un pleno y eso es consenso político", pese a que, en sus palabras, "los técnicos siempre han dicho que la segunda mejor opción es la rotonda" y ha lamentado que "Logroño ira a las Facultades de Arquitectura por tirar un tunel que funcionaba y que estaba en perfectas condiciones para sustituirlo por otro un poco más torcido".

El portavoz de Unidas Podemos, José Manuel Zúñiga, ha recordado igualmente que su posición "desde el principio ha sido en contra de tirar el tunel existente, pero una vez que se tira, no somos favorables a hacer otro porque va en contra de todo lo que es movilidad urbana sostenible".

Así, ha argumentado que se va a hacer "un túnel con un 12% de pendiente, que hará que coches van a ir a más velocidad, no tiene sentido", frente a lo que ha considerado que "lo más logico es que se haga rotonda, que ya es un proyecto que se sabe realizable y con valoración más positiva".

Igualmente, ha intervenido la concejala de UP Amaya Castro, quien ha afirmado hablar "no solo como concejala sino como vecina de Duques de Nájera", para hablar de un "consenso de los vecinos que vivimos allí es que tunel es mas ruidoso, nos parte la vida, con los coches que van más rápido". "Vamos a hacer una modificacion para mejorar la vida de la gente", ha asegurado.

El portavoz de Ciudadanos, Julián San Martín, ha sido subrayado que "van a maltratar a la democracia rompiendo consenso político" y ha dicho al equipo de Gobierno que "le podían haber puesto a este proyecto su marchamo verde, mejorándolo, pero en vez de construir, destruyen, y, en vez de consensuar, hacen lo contrario".

Por eso, ha considerado la decisión como "una temeridad jurídica, económica y social", al tiempo que ha recordado que la opción C "tras un amplio consenso, también con los vecinos, se avaló por casi todos los grupos municipales, incluido el PSOE".

"Diez meses después de empezar las obras, piden que rompamos el consenso, sin estudios técnicos. Una rotonda de tres carriles no es la mejor opción para peatones y ciclistas. Hablamos de túnel similar al que está funcionando en el Puente de Piedra. Pueden poner su marchamos en este proyecto, pero modificándolo", ha dicho.

Por parte del Partido Popular, el concejal Antonio Ruiz Lasanta, que en un primer momento ha pedido retirar este punto del orden del día, ha criticado que "se han sustituido los consensos políticos por consensos ciudadanos de reuniones aisladas y por consensos técnicos que hemos pedido pero no nos han dado".

Y pese a que ha reconocido que "coincidimos seguramente en el objetivo final, mejorar la movilidad en el futuro, creemos que en realidad su argumento es una excusa mal traída, y lo que ahonda es voluntad de desandar lo andado", mientras que ha apuntado que, por la zona, pasan unos 30.000 vehículos, por lo que ha defendido repartirlos.

El portavoz socialista Iván Reinares ha apuntado que "el PSOE de ahora es el mismo que en 2016, pero con evolución por mayor informacion y por más responsabilidad por una idea de ciudad a la que queremos llegar, los consensos están para evolucionar entre todos, y con el paro en ejecución estamos a tiempo de añadir nuevos consensos técnicos y adaptarnos a las nuevas normativas".

En este sentido, ha argumentado que "no estamos decidiendo un proyecto nuevo, sino replantear el que hay, porque no hablamos de solo del Nudo de Vara de Rey, sino de un modelo de ciudad, con menos coches y con una reducción de velocidad, y un túnel fomenta aumento de velocidad en una vía urbana".

Para el portavoz del PP Conrado Escobar, "se va a perpetrar una fechoría política en este Consistorio, porque el consenso no es algo de quita y pon o a la medida, es de los partidos, vincula e implica generosidad". Por eso, "hemos pedido retirar un tema que requiere sosiego y reflexión".

En sus palabras, "se comete un disparate jurídico, con un solo informe técnico, un pintada y una reunión van a poner en riesgo una inversión de 220 millones, el único soterramiento que funciona, y lo ponen en riesgo sin que sepamos aún la razón". "Es una temeridad, que costará 30 millones si no se cumplen los compromisos", ha insistido.

"Me duele Logroño", ha añadido Escobar, que ha recordado que "en el soterramiento siempre ha habido consenso, y hoy se traspasa una línea roja".

Ha criticado que el PSOE no llevaba este asunto en su programa, por lo que ha considerado que los logroñeses "merecen una explicación" y ha apelado a los socialistas "a que vuelvan a la cordura y al consenso, porque, sino, lo va a pagar la ciudad en el futuro, porque esto no es un proyecto de un alcalde o una Corporación, es un proyecto de ciudad".

Para cerrar el debate, el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza ha asegurado que "hubiera sido más fácil seguir, pero todos los informes técnicos, el aspecto económico y hasta pensando en el futuro, lo que apunta es que lo mejor es no hacer el tunel".

Ha subrayado que "la prioridad de este Gobierno va a ser los peatones" y ha afirmado que "no hemos venido a hacer cosmética, para hacer una orejita, una semipeatonalización o un PMUS, vamos a hacer urbanismo verdaderamente sostenible", por lo que ha dicho que "el túnel es una herida que no nos vamos a permitir".

"La exageración no es buena y sacan el temor. La opción más facil era seguir adelante, pero no vamos a permitir una herida como un túnel para que un coche vaya más rápido. Aspiramos a ser Capital Verde Europea, y con los accidentes y atropellos que tenemos no se puede ir a Bruselas", ha finalizado.