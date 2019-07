16 de julio de 2019

Raúl Díaz (PSOE) pide a Romero (Podemos) "que entre en razón" y "no bloquee el cambio que piden los riojanos"

LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Raúl Díaz, ha pedido a la diputada de Podemos, Raquel Romero, "que entre en razón" y apoye el próximo jueves la investidura de la socialista Concha Andreu como presidenta del Gobierno regional tras su 'no' de hoy. "Es decepcionante lo que hemos vivido hoy aquí porque una diputada ha sido capaz de bloquear el cambio que demandan los ciudadanos".

Raúl Díaz ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras la segunda sesión del debate de investidura que debería haber proclamado a Andreu como presidenta. El voto en contra de Podemos no ha hecho posible esa opción por lo que, en cuarenta y ocho horas, deberán volver a producirse las votaciones. Por su parte, Raquel Romero, no ha ofrecido declaraciones tras la sesión de hoy.

La Cámara riojana está formada por 33 diputados y, en las pasadas elecciones de mayo, el grupo socialista obtuvo 15 escaños por lo que necesitaba dos diputados más para conseguir la mayoría absoluta. A pesar de que sí ha obtenido el voto afirmativo de Izquierda Unida, Podemos ha votado no y, por tanto, no suman los apoyos.

Ante ello y tras la votación, Raúl Díaz ha calificado esta sesión "de filibusterismo" porque "nos hemos encontrado con una diputada de Podemos que ha bloqueado el cambio que demandan los riojanos".

En este punto, ha añadido, "tamaña traición a los votantes del cambio, a sus propios votantes y, también, a las bases de Podemos que le están pidiendo el cambio".

Para Raúl Díaz, la diputada de Podemos "ha querido dejar hoy adrede al PP sentado en el Consejo de Gobierno gestionando aún los recursos públicos".

Ante ello, ha indicado, "la unión entre Podemos y el PP no lo entiende nadie y Romero durante sus intervenciones de hoy no ha explicado nada, ni una sola de las medidas que nos diga qué es lo que quiere hacer en La Rioja. Es algo decepcionante".

Por lo tanto, y a partir de ahora, ha indicado, el PSOE "no cambia su discurso: Tres Consejerías no. Nosotros no ponemos líneas rojas en el diseño y configuración del Gobierno de La Rioja pero hay que ponderar el peso de cada una porque si con una diputada pide tres consejerías es como si Iglesias con 42 pidiera 126 Ministerios".

Por todo ello le ha pedido que "entre en razón y que no traicione la voluntad del cambio real que se manifestó en La Rioja el 26 de mayo". Además, le ha pedido que reflexione porque el propio Echenique "dijo ayer que lo más sensato era votar 'sí' a Concha Andreu.

También en el periodo de las reacciones ha querido hablar la portavoz del Grupo Mixto, Henar Moreno (IU), quien considera que, tras este pleno "se abre una nueva oportunidad para que el jueves gobierne el cambio". Para ello ha pedido a PSOE y Podemos que se sienten a hablar "mañana, tarde y noche, para que el próximo 18 de julio Andreu sea investida presidenta del Gobierno de La Rioja".

"Más allá de teatros y espectáculos quiero que se sienten, negocien y acuerden porque deben dejar de vincular esto con la política nacional", ha expresado. "Raquel tiene que posicionarse con el pueblo y con la izquierda porque los números cantan y hay 17 diputados de la izquierda y 16 de la derecha. Espero que el jueves se quiera un programa del cambio y de izquierdas".

Además, Henar Moreno ha querido hacer referencia a ciertos comentarios "poco afortunados" de los que se ha vivido hoy en la sesión de investidura. "Considero que son fruto de la tensión pero se deberían obviar".

También Pablo Baena de Ciudadanos ha explicado que "hoy se ha materializado aquí que Concha Andreu ha venido sin los deberes hechos porque no ha conseguido dialogar y viene aquí sin programa y sin apoyos. Esto es lo que pasa cuando pretendes ser investida con el apoyo de una formación política radical que quiere subir impuestos a los riojanos".

"Nosotros en esta situación no podemos plantearnos otra opción y el jueves volveremos a votar en contra y esto es una mala noticia para La Rioja", ha indicado.

Finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido, ha asegurado que hoy hemos visto "la verdadera debilidad del PSOE".

Además, "hemos sido testigos de la soberbia del PSOE" y ha querido recordar y comparar lo que sucedió en La Rioja en 1991 cuando el PSOE obtuvo 16 diputados y cedió tres Consejerías al PR+ -que tenía 2- y la mitad de la legislatura de senador autonómico. De esta manera, "es la soberbia y la incapacidad de negociar del PSOE y de llegar acuerdos los que nos tiene en esta situación hoy que los riojanos no se merecen".