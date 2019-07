22 de julio de 2019

Salud eleva a nivel 2 (riesgo medio) la alerta del Plan de Alerta y Control de los efectos del exceso de temperaturas

LOGROÑO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha elevado este lunes a nivel 2 (riesgo medio) la alerta del Plan de Alerta, Prevención y Control de los efectos del exceso de temperaturas de La Rioja en previsión a las temperaturas que alcanzará nuestra región desde hoy y hasta el próximo jueves.

De esta forma, la previsión que maneja la Dirección general de Salud Pública y Consumo es que las temperaturas máximas y mínimas rebasen simultáneamente los umbrales respectivos durante 3 o 4 días.

En concreto, la previsión para hoy es de máxima de 39,3º y mínima de 19.3º; mañana la máxima será de 40,9º y mínima de 22,3º; el miércoles la temperatura máxima será de 40,4º y la mínima de 20,5º, por último, el jueves la máxima será de 41,3º y la mínima de 19.7º.

El Plan para prevenir los efectos de las altas temperaturas permanece activado desde el 1 de junio y estará operativo hasta el próximo 15 de septiembre.

Su objetivo es reducir el impacto de las temperaturas de calor extremo sobre la salud de la población de La Rioja mediante actuaciones de vigilancia, prevención y control de los efectos del calor en la morbimortalidad, especialmente en los grupos de riesgo, como personas mayores, mujeres gestantes, niños y enfermos crónicos, así como en las personas que trabajan o realizan esfuerzos al aire libre.

NIVEL 2 (NARANJA) DE RIESGO MEDIO.

El criterio para asignar niveles de riesgo para situaciones de exceso de temperaturas, se basa en la superación simultánea de las temperaturas umbrales máximas y mínimas establecidas (36ºC y 18ºC), y la persistencia en el tiempo de dicha superación.

Se establecen cuatro niveles de intervención o alerta: El nivel 0 (verde), de ausencia de riesgo, se da cuando se prevé que en ningún día de los siguientes cinco días consecutivos, sean superadas las temperaturas umbrales; el nivel 1 (amarillo), de bajo riesgo, se espera que 1 o 2 días de los siguientes cinco días consecutivos, sean superadas las temperaturas umbrales.

El nivel 2 (naranja), de riesgo medio, se espera que 3 o 4 días de los siguientes cinco días consecutivos, sean superadas las temperaturas umbrales; y el nivel 3 (rojo), de alto riesgo, se activa cuando se espera que se superen las temperaturas umbrales en cada uno de los cinco días siguientes.

En concreto, la activación del nivel 2 (naranja) contempla la actuación y seguimiento especial por parte de los servicios sanitarios de: personas con patología renal crónica; niños menores de 4 años afectados por alguna patología crónica; enfermos en tratamiento con antiarrítmicos; enfermos cardiovasculares con deterioro funcional; pacientes con patología psiquiátrica mayor en tratamiento; pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica moderada/ severa; personas con diabetes mal regulada; y personas con etilismo crónico.

BALANCE DEL PLAN DE ALERTA, PREVENCIÓN Y CONTROL.

Desde la activación del Plan se han atendido a 53 personas por patologías relacionadas con el calor de las que 43 de las atenciones se han producido en centros de Atención Primaria y 10 de Atención Especializada. Dentro de las personas atendidas, se ha producido el fallecimiento de dos personas en el Hospital San Pedro de Logroño a consecuencia de un golpe de calor; una mujer de 90 años de edad y un hombre de 86 años de edad, ambos con patologías previas.

La Consejería de Salud cuenta con un Plan de Contingencias que contempla diferentes niveles de actuación que se activan dependiendo de la presión asistencial y siempre de forma escalona.

La decisión de pasar de un nivel a otro corresponde a los directivos del Hospital con el consenso del jefe de Urgencias y el jefe de Guardia. En concreto, para dar respuesta al previsible crecimiento de la demanda asistencial por exceso de temperaturas a lo largo de este verano, Salud ha mantenido abierto el control C de la cuarta planta.

MEDIDAS PREVENTIVAS.

La mejor forma de protegerse durante los días de mucho calor es usar el sentido común y los sistemas tradicionales que nuestra cultura ha utilizado para protegerse de los rigores del verano.

Proteja el hogar: Durante el día, mantenga las ventanas cerradas y las persianas, toldos y cortinas bajadas en aquellas zonas expuestas al sol para proteger la vivienda del calor. aproveche a ventilar su casa por la noche, cuando las temperaturas han descendido.

El uso de ventiladores puede aliviar hasta cierto punto los efectos del calor pero no implican un descenso de la temperatura. Para ello puede ser necesario, en su caso, la utilización de aparatos de refrigeración. Permanezca en las habitaciones más frescas, ventiladas o acondicionadas.

Cuidados personales: Beba mucha agua sin esperar a tener sed. Evite todo tipo de bebidas alcohólicas. Refrésquese exteriormente con agua. Si usted está tomando de forma crónica alguna medicación, consulte con su médico; él le recomendará la cantidad de líquidos que puede beber al día de acuerdo con su edad y su estado.

Evite las comidas calientes o pesadas. Recuerde la dieta tradicional de verano basada en platos fríos, ensaladas y frutas. Use ropa apropiada: ligera, no apretada, de colores claros y preferentemente de algodón, evitando la ropa sintética. Utilice sombrero o gorra para protegerse del sol.

Evite la exposición al sol sobre todo en las horas más calurosas. Use protección para los rayos solares, unos 30 minutos antes de salir al sol. Aplíquese crema protectora con Factor de Protección mayor de 15 y repita la operación a menudo.

Precauciones en sus actividades cotidianas: No es recomendable realizar actividades que exijan esfuerzo físico importante cuando está haciendo mucho calor. Si es necesario, realice una hidratación previa al ejercicio y beba de 2 a 4 vasos de agua fresca cada hora.

Las bebidas que contienen sales minerales pueden ayudar a reponer lo que se pierde con el sudor (cuidando que no existan contraindicaciones médicas). Si se siente cansado o se marea, interrumpa su actividad y trate de ir a un lugar fresco o con sombra. Planee las actividades a primera hora de la mañana o en el atardecer cuando las temperaturas no son tan altas. No deje a niños, ancianos o animales en coches con las ventanas cerradas.

Cuide a los mayores y niños: Si se encuentran a su cargo personas mayores, vigile estrechamente su situación física, animándoles a beber líquidos aunque no manifiesten sed, supervisando la aparición de algún posible síntoma de deshidratación. Preste atención a los familiares mayores que vivan solos. Cuide que los niños no realicen ejercicios o juegos expuestos al sol en las horas punta de calor. Si usted vive sólo, trate de mantener contacto periódico con vecinos o familiares.