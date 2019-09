10 de septiembre de 2019

Taller 'Del archivo fotográfico a la realidad virtual' con la artista Janire Nájera, este miércoles en la Amós Salvador

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La artista visual Janire Nájera ofrece este miércoles, 11 de septiembre, el taller 'Del archivo fotográfico a la realidad virtual' en la Sala Amós Salvador. La actividad, enmarcada en la exposición de Marisa González 'Registros domesticados (Women)', tendrá lugar de 18 a 21 horas.

Janire Nájera acercará a las personas que participen en la actividad a la documentación fotográfica de las ruinas industriales y al uso de tecnologías para contar historias.

Las plazas para participar en esta actividad son limitadas y es necesario inscribirse a través del correo-e: salaamossalvador@logro-o.org.

Janire Nájera trabaja como fotógrafa documental. Licenciada en Periodismo y en Fotografía Documental, ha participado en residencias artísticas y exposiciones en varios países.

Sus proyectos han sido publicados en The New York Times, The Washington Post, CNN News y The Guardian, entre otros. En 2015 publicó su primer libro 'Moving forward, looking back' con Editorial RM y Spain arts&culture.

Le interesa la reinterpretación de los espacios históricos y cómo su simbolismo se presenta de forma difusa, debido a la distancia temporal entre nosotros y esos espacios.

"La fotografía me permite crear una nueva memoria en la que desplazo a personas de su contexto social y económico, saltando de un tiempo remoto a un tiempo actual y viceversa", afirma.

De 2008 a 2012 ha comisariado el proyecto multidisciplinar 'Ghosts in Armour', una exploración artística sobre el declive industrial que ha marcado a culturas paralelas en diferentes regiones europeas", explica.

'Registros domesticados (Women)', que puede visitarse hasta el 3 de noviembre, es una extraordinaria exposición multimedia organizada por el programa Cultural Rioja, que llevan a cabo el Ayuntamiento de Logroño y la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de La Rioja.

La muestra es posible gracias a la producción de la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte.