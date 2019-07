8 de julio de 2019

Aguado pide a Vox que sea "responsable" porque el acuerdo de PP y Cs es "objetivamente bueno" y "positivo"

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido a los dirigentes de Vox este lunes que sean "responsables" porque considera que el acuerdo que ha alcanzado con el PP para poner en marcha un gobierno en la Comunidad es "objetivamente bueno" y "positivo".

En declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, Aguado ha indicado que llevan casi un mes "negociando" que se ponga en marcha un gobierno y que se ha podido alcanzar un acuerdo, "a falta de unos pequeños flecos", que es "importante" e "histórico" para ellos porque "por primera vez" entrarán en un gobierno si sale adelante la investidura.

Gracias a este acuerdo, se van a poder poner en marcha "reformas" que estaban escondidas "en un cajón", y aplicar medidas en las que venían trabajando, como la eliminación de los aforamientos, la consolidación de la gratuidad de las escuelas infantiles de la Comunidad o la bajada de impuestos.

Sobre qué espera de Vox, cuyos votos son necesarios en un pleno de investidura para que salga adelante Isabel Díaz Ayuso (PP) como presidenta, ha indicado que eso habrá que preguntárselo a ellos pero sí que les ha pedido, sabiendo que son "dueños de sus escaños", que actúen de una "forma responsable" para "no bloquear" porque un gobierno de PSOE y Más Madrid o unas segundas elecciones serían un "fracaso de todos".

Aunque no ha querido desvelar los puntos del acuerdo alcanzado con el PP, Aguado sí que ha garantizado que no se va a dar "ni un paso atrás" en materia de derechos civiles e individuales. "Que todos estén tranquilos porque no vamos a dar ni un paso atrás en los derechos conquistados", ha insistido.