Aguado asegura que la petición de imputar a Cifuentes no afecta a la investidura de Díaz Ayuso

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha reiterado su apoyo a que la 'popular' Isabel Díaz Ayuso sea presidenta y que la Comunidad de Madrid se ponga en marcha cuanto antes y ha asegurado que no afectará a su acuerdo de Gobierno la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a las expresidentas regionales Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre por la financiación ilegal del PP.

En rueda de prensa en la Cámara regional, Aguado, tras reunirse con el presidente de la Cámara regional, Juan Trinidad, durante poco más de 10 minutos, ha asegurado que le ha trasladado de nuevo el apoyo a Ayuso y que sus 26 diputados votarán a favor de hacerla dirigente madrileña en los próximos plenos de investidura.

Al ser preguntado sobre si la petición de la Fiscalía afectaría al Gobierno de coalición con el PP, Aguado ha indicado que se pueden exigir dimisiones cuando "ocupan cargos públicos", pero "ni Cifuentes ni Aguirre forman parte del Gobierno".

"Lo que se puede hacer es poner en marcha mecanismos que garanticen que en la Comunidad no se van a volver a reproducir casos de corrupción, como la figura del Denunciante de Corrupción, porque no queremos ni imputados ni personas procesadas por delitos de corrupción. No hay mayor garantía para evitar los casos de corrupción del PP que el que Cs entre en el Gobierno", ha sostenido.

En este punto, sobre si no se sentiría "cómodo" al estar en un Gobierno con Ayuso al ocultar donaciones de inmuebles en Madrid, el portavoz de la formación 'naranja' ha defendido que, pese a que sería ella la que dé las explicaciones oportunas cree que se tratan de informaciones que tratan de "afectar" y "atacar", más que tener connotaciones de "corrupción" .

"Quiero ver a Ayuso de presidenta y que la Comunidad se ponga en marcha, a diferencia del Gobierno de España que (el presidente en funciones) Pedro Sánchez y (el líder de Podemos). Vamos a poder ver en pocos días un Gobierno de coalición entre PP y Cs, un gobierno de centro liberal con un acuerdo de 155 medidas que estamos deseando poner en marcha", ha sostenido.

Aguado ha lanzado un "mensaje de optimismo" a todos los madrileños porque será la primera vez que "el Gobierno regional cuente con Ciudadanos", algo que vaticina que será "una fórmula de éxito" donde puedan entenderse las dos formaciones pese a que son distintas, dejando a un lado "intereses personales o partidistas".

En cuanto a los consejeros de Ciudadanos que compondrán el Gobierno, Aguado quiere primero respetar los plazos y cuando se ponga en marcha la investidura lo pensarán. "El objetivo de Ciudadanos no es otro que demostrar que hay gente con experiencia en el mundo empresarial que sepa de lo que habla. Gente con talento tanto del sector público como del sector privado", ha concluido.