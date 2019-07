7 de julio de 2019

Almeida asegura que con la moratoria de multas en Madrid Central "no ha aumentado el tráfico ni la contaminación"

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha indicado este domingo que desde el lunes, cuando se puso en marcha la moratoria de multas en Madrid Central, "no ha aumentado el tráfico del distrito centro y no ha aumentado la contaminación a pesar de los que quieran decir desde esa izquierda política".

En una entrevista en la Cope recogida por Europa Press, Almeida ha dicho que con Madrid Central se ha producido un "efecto frontera" y, como resultado de ello, "los datos de contaminación han empeorado el conjunto de la ciudad aunque sí que es cierto que los datos de la estación del distrito de Centro ha mejorado". Por eso, ha propuesto que deben darse soluciones "en el conjunto de la ciudad", calificando el distrito Centro de "oasis".

El primer edil madrileño ha afirmado que respetarán la suspensión cautelar de la moratoria de multas tras haberlo decretado así un juz, aunque ha recordado que "hay otros dos jueces que, sin embargo, ha dado la razón al Ayuntamiento y no acordaron la suspensión cautelar".

Por otro lado, Martínez-Almeida ha lamentado no poder cumplir "estrictamente" lo que pretendía sobre Madrid Central, que pedía su anulación. Así, ha formulado que Ciudadanos les propuso "reconvertir Madrid Central para poder mejorarlo", por lo que "han hecho una primera renuncia a lo que decía su programa electoral". "En aras de llegar a esa reconversión y gobernar Madrid también nos parecía bien que haya un acuerdo", ha dicho.

Además, el equipo de Manuela Carmena, según ha señalado el alcalde, había dado instrucción de no multar vehículos que entraban indebidamente en Madrid Central para que "no hubiera multas antes de las elecciones municipales".

Finalmente, ha apuntado que los tres meses de moratoria eran "para reflexionar, para hablar con todos los sectores implicados". "No queremos perpetuar un sistema fracasado sencillamente porque la izquierda pretenda conseguir en la calle lo que no consiguió en las urnas. Nosotros vamos a seguir con este plan. No aceptamos que Madrid Central no pueda ser revisado, no aceptamos no cumplir con nuestros compromisos electorales de otra manera y sobretodo no aceptamos que la izquierda nos dé lecciones", ha sentenciado.