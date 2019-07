15 de julio de 2019

Almeida constata "cierta sensación de inseguridad" en vecinos porque "hay menos gente en la calle" con Madrid Central

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado este lunes que algunos vecinos con los que se ha reunido le han transmitido que tienen "cierta sensación de inseguridad como consecuencia de que haya menos gente en las calles" debido al efecto de Madrid Central.

Así lo ha manifestado en respuesta a preguntas de los medios sobre las declaraciones de la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respecto a que Madrid Central "ha hecho aumentar la delincuencia".

"No dispongo de los datos que lo puedan demostrar, pero es cierto que con algunos vecinos sí que hemos hablado y sí que han manifestado que pueden tener una cierta sensación de inseguridad como consecuencia de que haya menos gente en las calles", ha dicho Almeida desde el Colegio Marqués de Suances, adonde ha acudido a una entrega de premios de un campamento inclusivo.

"Algunos vecinos, con los que yo he estado reunido además, sí que me han transmitido que tienen una cierta sensación de inseguridad como consecuencia de la entrada en vigor de Madrid Central y que por lo tanto ya no acude tanta gente al distrito centro de Madrid", ha agregado.