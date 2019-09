23 de septiembre de 2019

Ayuso cree que Errejón no se ha comprometido nunca donde ha estado y critica que vive de la política "sin hacer nada"

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que el portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Íñigo Errejón, vive de la política "sin hacer nada de nada" y ha sostenido que este "no se ha comprometido nunca" allá donde ha estado.

"¿Alguien le conoce por alguna obra? Yo en estos meses no le conozco por nada. No le he visto visitar un colegio. No le he visto comprometido con ninguna acción en contra de la trata de mujeres. No le he visto a favor de propuestas para erradicar la violencia en la infancia. No le conozco ningún tipo de iniciativa positiva legislativa", ha señalado la dirigente madrileña en declaraciones a los medios de comunicación, en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

Además, Ayuso ha sostenido que se trata de una persona "que siempre ha vivido políticamente de otras personas para sobrevivir", y como ejemplo ha incidido en que así lo hizo "en su momento" con el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Ahora, según la presidenta, lo ha hecho "temporalmente" con la política madrileña. "Su paso por Madrid: nada de nada", ha espetado.

Asimismo, ha recordado que durante mucho tiempo él decía que no pensaba irse a la política nacional. "Tienen ahí la hemeroteca y a la primera, en cuanto ha tenido una oportunidad, ha vuelto a saltar porque considera que las instituciones son lugares de resistencia donde agazaparse mientras gobierna el adversario", ha espetado.