14 de agosto de 2019

Ayuso recuerda a Vox que habrá libertad para los padres pero defiende que en los colegios se hable de orientación sexual

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado a la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, que habrá libertad para los padres a la hora de elegir los contenidos que quieren que se impartan a sus hijos en los colegios, pero ha añadido, a continuación, que en los centros, si se busca la diversidad, hay que hablar de la orientación sexual.

Durante su réplica a Monasterio, Ayuso ha querido responder a las cuestiones que, en principio, entiende que más diferencian al PP con la formación de Santiago Abascal y que la propia portavoz de Vox se ha encargado de recordar durante su intervención en la sesión de este miércoles. De hecho, ha subrayado que no van a ser sus "socios" y que su apoyo al PP termina hoy, tras la votación.

Ayuso ha defendido que el PP es el "partido de todas las familias", que "deben caminar libremente", lo que "no quita para seguir defendiendo que se tiene que educar en libertad y tolerancia y con una serie de principios", como les demandan de Vox, en las actividades y competencias que se dan dentro de los colegios.

Por eso, ha explicado, propusieron "esa libertad educativa que va a permitir que las familias conozcan las materias de los colegios con anterioridad y si no están de acuerdo eligen otro, y después sabiendo cuáles son extracurriculares" para que los padres decidan si llevan a sus hijos a las mismas.

Sin embargo, ha puntualizado que ella defiende la libertad sin "totalitarismos" y que se hable en los colegios de diversidad. "Explicar la orientación sexual de las personas no puede ser nunca algo estigmatizado si queremos defender que somos distintos entre ellos. Eso sí ante la libertad de los padres para decidir qué quieren para sus hijos. Hay sitio para todos", ha resaltado.

También ha respondido a las críticas de Monasterio sobre el aumento de nueva a trece consejerías que supone el acuerdo de PP y Ciudadanos esta legislatura. En su discurso, la portavoz de Vox ha llegado a decir que no van a tener "sillones para tantos consejeros". De hecho, en su momento la reducción de consejerías llegó a ser uno de las condiciones para prestar su apoyo.

Ayuso ha admitido que no se pueden ""relajar" y que hay que "seguir defendiendo administraciones más austeras". Por eso, aunque han ido a más en cuanto a número de consejerías, ha explicado que van a reorganizar direcciones generales y viceconsejerías para que no haya "excesivo incremento del gasto". "No es disparatado que se incremente, y se van a reorganizar competencias", ha asegurado.