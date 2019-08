16 de agosto de 2019

CCOO solicita personarse como acusación tras la denuncia de la Fiscalía contra responsables de Metro por el amianto

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sección de CCOO en Metro de Madrid ha cursado este viernes personarse como acusación particular en la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra siete responsables del suburbano por presunto delito de homicidio imprudente tras la muerte de dos trabajadores del área de Mantenimiento al desarrollar asbestosis por exposición al amianto.

Además, cree que se debe extender la denuncia de la Fiscalía a varios de los máximos responsables de la empresa al sospechar que conocían la presencia del amianto y también la ocultaron a la plantilla.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, CCOO reclama al Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid su personación como acusación, en base a lo recogido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal al apelar a su "legítimo papel" de entidad que vela por la protección de los derechos de los trabajadores.

Según ha informado el sindicato, CCOO considera que los responsables del área de Prevención de Riesgos Laborales de Metro "ocultaron durante muchos años" a los trabajadores la existencia de amianto en el suburbano, que a día de hoy aún permanece en la actualidad como revelan la multitud de piezas en trenes y maquinaria localizada en los exámenes que se realizan del material móvil y estaciones.

También expone que trabajadores de Metro manipularon durante años "sin protección alguna, ni siquiera información" a lo largo de su vida laboral y que la Fiscalía alude en su escrito de acusación a delitos graves, como son presunto delito contra los Derechos de los Trabajadores y otros dos por homicidio imprudente y lesiones por imprudencia

"CCOO en nuestra acusación particular compartimos con la Fiscalía que en Metro de Madrid se infringieron de forma "grave" las normas de

Prevención de Riesgos Laborales "creando una situación de riesgo para los trabajadores a su servicio a los que permitieron trabajar con materiales con amianto, altamente peligroso para su vida y salud, careciendo de toda política preventiva, al no existir una evaluación de riesgos en relación con la exposición al amianto que

permitiera un trabajo en condiciones seguras", ha aseverado.

Además, cree que "es hora de que los máximos responsables de la empresa también asuman su responsabilidad sobre esta grave negligencia" y, por ello, opina que también se debería extender esta denuncia a los órganos de dirección de la empresa, que es la "encargada de establecer, dirigir y supervisar la política de empresa de Metro de Madrid, para lo que es nombrada, con criterios políticos, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid".

"Entendemos que nadie pueda creer que ellos desconocieran la existencia de amianto en Metro de Madrid y, cuando menos, deberían haber exigido a los técnicos de Metro el cumplimiento de las leyes existentes por exposición de trabajadores al amianto", ha apuntado CCOO.

Al respecto, el sindicato cree que las comparecencias que protagonizaron varios de ellos en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre la presencia de amianto en Metro arroja, tal y como dice su dictamen definitivo, parte de responsabilidad en la ocultación de la presencia de amianto.

"En la sentencia de este proceso debería quedar claro quienes fueron realmente los máximos responsables de que Metro de Madrid ocultara a sus trabajadores que las piezas que manipulaban contenían amianto, y lo más grave, que no se les facilitó ni la información, ni la formación necesaria para trabajar con seguridad, con un material cuya letalidad era de sobra conocida", ha ahondado CCOO para indicar que no puede cree que los máximos representantes "políticos" de Metro no fueran conocedores de la existencia de amianto.

"Estamos casi seguros de que fueron informados por los responsables de Metro de Madrid que pertenecen, o han pertenecido, al departamento de Salud y Prevención de Riesgos Laborales, pues su deber último como administradores y obligación como dirección es conocer toda la realidad de la empresa y velar por el cumplimiento de toda la normativa, incluyendo la relativa a los Derechos de los Trabajadores y a la protección de su salud", ha zanjado CCOO para indicar finalmente que espera que la causa judicial pueda establecer todas las responsabilidades e impartir "justicia" ante estya gravísima negligencia.

Los denunciados son F. L. O., responsable de la Unidad de Prevención y Salud Laboral desde el 6 de noviembre de 2003 hasta el 24 de enero de 2012; P. S. A. L., gerente de prevención laboral desde el 1 de enero de 2011 al 17 de noviembre de 2009; J. N. D. coordinador de Prevención de Riesgos laborales desde el 1 de mayo de 2015 a la actualidad; B. R. R., Coordinadoras de Prevención de riesgos laborales desde el 1 de diciembre de 2009; E. F. C. G., responsable del Servicio de Prevención y Salud Laboral, desde el 6 de enero de 2012 a la actualidad; J. M. G., responsable del Área de Prevención y Salud Laboral, desde el 6 de noviembre de 2015 a la actualidad; J. O., perteneció a la Gerencia de Mantenimiento de Material móvil en diferentes áreas desde abril de 2003 a 31 de diciembre de 2005.

El Comité de Empresa de Metro ha solicitado a la dirección de la empresa que aparte cautelarmente de sus funciones a tres de estos cargos acusados que aún realizan funciones de Prevención de Riesgos Laborales.

DENUNCIA DE LA FISCALÍA

Para la Fiscalía, todos los denunciados infringieron de forma "grave" las normas de prevención de riesgos laborales "creando una situación de riesgo para los trabajadores a su servicio a los que permitieron trabajar con Materiales con Amianto, altamente peligroso para su vida y salud, careciendo de toda política preventiva, al no existir una evaluación de riesgos en relación con la exposición al amianto que permitiera un trabajo en condiciones seguras".

Del mismo modo la denuncia del Ministerio Público sostiene que los responsables de salud y prevención de riesgos laborales de Metro de Madrid "ocultaron" a los trabajadores y a sus representantes que las piezas que manipulaban contenían amianto, de modo que no se les facilitó ni la información ni la formación necesaria para trabajar con seguridad.

Se refiere a los casos de los dos empleados de mantenimiento, Julián Martín y Antonio Morán, que fallecieron por cáncer (asbestosis) tras exposición prolongada a materiales con amianto.

De hecho, Metro fue condenado a abonar más de 370.000 euros para resarcir por daños y perjuicios a este trabajador ya fallecido, cantidad que recibirán sus familiares como herederos, al continuar la demanda que emprendió en su día. El hijo de Antonio Morán ha demandado también al suburbano.

La Fiscalía abrió diligencias tras remitirle la Inspección de Trabajo el acta de infracción que levantó y que propuso una sanción de 191.000 euros contra Metro, al entender que no adoptó medidas suficientes para prevenir la seguridad y salud de los trabajadores ante exposición de amianto. El proceso quedó suspendido mientras que se resolvía este caso a nivel judicial.