Cifuentes, tras las palabras de Ayuso: "No hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra"

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha utilizado una cita de Gandhi al manifestar que "no hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra", después de que la futura presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, tras afirmar que "no reniega de nadie" pero que era "otra persona, con otro perfil y otra etapa".

Así se pronunció Ayuso desde la Asamblea de Madrid al ser preguntada sobre si la petición de la Fiscalía para las expresidentas Cifuentes y Esperanza Aguirre puede enturbiar su labor como futura presidenta. Aseguró entonces que su "nexo" con ellas fue como el de "cualquier militante y afiliado en el PP durante las épocas que fueron presidentas".

"Ahora soy otra persona, con otro perfil y otra etapa. No reniego de nadie pero no tengo que reivindicar nada, no tengo esa obligación", apuntó.

Cifuentes, como ya ha hecho en otras ocasiones, ha tirado de redes sociales para dar una respuesta a quienes hablan de ella. Esta vez ha sido en Twitter donde ha publicado una fotografía de Mahatma Gandhi junto a la frase 'No hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra'.

Días antes, la expresidenta regional había asegurado a través de la misma red social todo lo que le ha ocurrido había sido por "levantar alfombras".

Además, en Instagram ha parafraseado también a George Washington asegurando que "la verdad prevalecerá para traer luz donde haya pesares".