Clara Serra (Más Madrid) cree que Ayuso podría acabar como sus "predecesores" porque "sale en los papeles de la Púnica"

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid Clara Serra ha afirmado que la candidata del PP y la futura presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, podría acabar como sus "predecesores" porque "sale en los papeles" de la trama Púnica.

"Ayuso podría acabar como sus predecesores, porque sale en los papeles de la Púnica y luego reivindica la exigencia de transparencia y no es la candidata más indicada para ello", ha lanzado Serra en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press.

En cuanto a la polémica de la cancelación del concierto del cantante madrileño C.Tangana previsto en Bilbao, Clara Serra considera importante que las instituciones promuevan el arte y la cultura de aquella forma que ensalcen las políticas feministas.

No obstante, no le parece bien que una vez que esté programado un concierto se "acabe censurando". "A mí no me gusta C. Tangana, pero no se trata de que nos guste o no. Nunca tumbaría un concierto programado", ha zanjado.