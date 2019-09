La Comunidad aprobará nueva normativa para residencias de mayores e implantará el 'House Firs' para personas sin hogar

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Políticas Sociales, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero (Cs), ha anunciado que esta legislatura se aprobará una nueva normativa sobre residencias de mayores y se comenzará a implantar el programa 'House Firs' para reducir el número de personas sin hogar.

En una entrevista concedida a Europa Press, Reyero ha abogado por reconocer la situación integral de las residencias y de atención a los mayores en su conjunto. "Muchas veces pensamos que la solución es una residencia, pero algunos mayores quieren continuar en su entorno habitual y hay que darles ayuda para ello", ha dicho.

El consejero ha reconocido que "hay un problema" en las residencias de mayores, especialmente en lo referido a normativa, "que hay que revisarla porque es antigua". "No es posible que tengamos unos ratios de hace más de 20 años, cuando ahora los mayores son mucho más dependientes. Por eso hemos empezado de manera seria a reunirnos con los sindicatos y luego lo haremos con la patronal del sector para abordar este problema", ha avanzado.

De este modo, Reyero ha prometido avanzar en una nueva normativa con nuevos ratios y en una ley de atención a mayores actualizada, "para evitar las agresiones contra los mayores y para que podamos ser más transparentes". "Queremos reforzar las inspecciones y que la gente pueda conocer cómo puedan estar las sanciones a residencias", ha dicho.

No obstante, el titular regional de Políticas Sociales ha señalado que no está habiendo residencias a mayores, aunque no pueden conocer lo que ocurre dentro del ámbito familiar.

También ha apostado por abordar la creciente problemática de la soledad no deseada entre las personas mayores. Así, ha indicado que los programas para que los ancianos compartan vivienda con otros ancianos o con universitarios "no acaban de funcionar", por lo que aspira a poner en marcha un Plan sobre esta cuestión.

PERSONAS SIN HOGAR

El consejero también tiene entre sus objetivos reducir el número de personas sin hogar y reconoce que el sistema de albergues es "muy tradicional y en muchos casos no es efectivo". "Hay personas que se quedan fuera, sobre todo mayores con adiciones al alcohol y con problemas de salud mental. Los albergues tienen una estructura rígida y en muchos casos hay muchas personas que no quieran estar allí", ha comentado.

Por eso, Reyero ha apostado por "ser innovadores" e introducir el sistema 'House Firs'. El programa parte de una selección de los sin techo que acuden a un albergue, para posteriormente ir a un piso compartido y, finalmente, acabar siendo completamente independientes.

"Las personas sin hogar no son marcianos, han tenido una vida como nosotros, pero han tenido un fallecimiento, divorcio, o problema económico que les ha llevado a esta situaciones. Tenemos que ser capaces que reconstruyan su vida", ha dicho.

Según ha explicado el consejero, el programa 'House First' se ha probado exitosamente en Nueva York. "En el sistema tradicional les exigen que vayan dejando adicciones que tienen y luego les van dando más autonomía y facilidades. En 'House First' les dan una vivienda y luego acompañamiento social para que puedan salir de la situación de exclusión. En España alguna ciudad lo ha probado, pero no manera efectiva. Ahora desde la Comunidad de Madrid, y también el Ayuntamiento, lo vamos a poner en marcha", ha prometido.

PLAN DE CHOQUE PARA REDUCIR LISTAS DE ESPERA EN DEPENDENCIA

Sobre dependencia, Alberto Reyero ha admitido que el sistema de valoración ha sufrido "vaivenes" y en algunos casos la valoración del grado lo realiza la Comunidad y en otros los ayuntamientos, por lo que cree que hay que ver cuál funciona mejor.

El titular regional de Políticas Sociales quiere que se reduzcan los plazos en valoración de tramitación y concesión de ayudas, aunque se topa con problema presupuestario para lograrlo.

"Uno de los problemas que tenemos es que las comunidades están financiando la Dependencia, pero el Estado no lo ha hecho suficientemente. La Ley obliga a financiarlo al 50 por ciento, pero los datos son que el 85 por ciento lo financian las comunidades y el 15 el Gobierno central. Vamos a reclamar que en los nuevos presupuestos nacionales, cuando los haya, inviertan dinero en Dependencia para poder hacer así frente a las necesidades de los ciudadanos", ha esgrimido.

Reyero se ha comprometido también a incrementar la ayuda a domicilio, "que es un recurso muy demandando con gran lista de espera". También ha reconocido una "importante lista de espera" para entrar a una residencia, por lo que defiende la creación de más plazas residenciales. "Vamos a hacer un plan de choque para reducir en lo posible las listas de espera en Dependencia", ha sentenciado para terminar.