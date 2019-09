Una concejala del PSOE se personará en 3 días "como vecina" para interponer recurso de casación por el caso EMVS

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE Mercedes González ha anunciado que en tres días --si la EMVS no interpone recurso de casación ante el Tribunal Supremo por la exoneración de la exalcaldesa Ana Botella, su Junta de Gobierno y del exconsejero delegado Fermín Oslé por la venta de 1.860 viviendas públicas a un 'fondo buitre'-- se personará "como vecina" para interponer dicho recurso.

Será en tres días, cuando finalice el plazo mandatado por el Pleno, con el apoyo de Más Madrid y PSOE y la abstención de Vox, para que la EMVS recurra la exoneración de Botella y su equipo para devolver a las arcas municipales 25,7 millones de euros, la cantidad cifrada por el Tribunal de Cuentas como quebranto patrimonial.

González se personará como vecina de Madrid en una acción sustitutoria contemplada por el artículo 68 de la Ley de Régimen Local en defensa de los intereses del Ayuntamiento. El PSOE sabe que jurídicamente abren camino optando por esta vía ya que sólo hay un precedente anterior. El recurso lo presentarán ante el Tribunal de Cuentas para elevarlo al Supremo.

Almeida le ha advertido en Pleno de que cualquiera que acuda a los tribunales debe tener argumentos muy bien fundamentados porque si no "el problema lo van a tener ustedes".

Al respecto, y a preguntas de los periodistas la edil del PSOE ha señalado: "Creo que el que se siente amenazado es Martínez-Almeida, por eso no interviene en la comparecencia cuando se le pide e interviene cobardemente cuando no hay réplica. Se siente tan amenazado para proteger a los suyos que trata de amenazar a los demás. Yo tengo la conciencia muy tranquila, no sé si en la bancada de PP y Cs la tienen. Por las caras que tenían, tranquilidad no se les veía".

El concejal de Más Madrid José Manuel Calvo ha desvelado este martes en el Palacio de Cibeles que mañana miércoles han sido convocados a un consejo extraordinario de la EMVS a las 18 horas, "posiblemente para ignorar el mandato del Pleno y renunciar a presentar el recurso y la devolución de los 25,7 millones de euros". Ese consejo extraordinario se producirá "a sólo dos días de que finalice el plazo para presentarlo".

"Piensen bien lo que van a votar y consulten a sus abogados", ha advertido Calvo leyendo, uno por uno, los nombres de los ediles de la Junta de Gobierno y del consejo de administración de la EMVS. Más Madrid ha anunciado que están "estudiando todas las vías civiles, penales y contables". Ahora mismo están en un "estudio precontencioso".

Más Madrid está en contacto con los afectados y les han asesorado jurídicamente para que los vecinos presenten escritos ante la Fiscalía Anticorrupción, con casi 300 ya presentados, para que sea la Fiscalía la que se pronuncie ante el Supremo.

"NO ES VENGANZA, ES JUSTICIA"

Calvo ha lanzado a la bancada popular que lo que están haciendo, si no recurren es "salvar la cara a Ana Botella", a lo que ha unido el cese de la directora jurídica de la EMVS, personada en la causa. También ha cuestionado que se trate de una "venganza estéril", como dijo Almeida, porque "este pleito cuesta a los madrileños cero euros" dado que "no hay gasto ni de procurador". "No es venganza, es justicia con los afectados, con los inquilinos a los que hicieron rehenes de los 'fondos buitre'", ha defendido.

"¿Pondrán el interés general por encima de los intereses de los miembros de su partido? ¿Defenderán los intereses de los madrileños? ¿Romperá con el pasado y demostrará (Almeida) que no es como los que le precedieron? Demuestre que sí tiene vergüenza", ha espetado Calvo al alcalde.

En la misma línea ha ido Mercedes González, que cree que todo se hace en el PP para "proteger a los suyos" y "dar carpetazo para que el PP no salga dañado". En cuanto al despido de la directora jurídica de la EMVS, González tiene claro que "no es una cuestión organizativa ni una purga para poner a los suyos sino una decisión política para defender al PP de otra sentencia adversa que supondría el retorno a las arcas públicas de 25,6 millones de euros".

En esta línea, se ha preguntado cuál es la postura del Cs, partido "que se presentó como el de la regeneración" y al que ha definido como "el bracero del PP". "¿Están con ellos? Porque Ignacio Aguado dice que hará una comisión de investigación caiga quien caiga y ustedes se dedican a tapar, sea quien sea", ha exclamado la concejala.

VOX A ALMEIDA: "SE ESTÁ EQUIVOCANDO"

Desde Vox, el concejal Pedro Fernández ha coincidido en el error del alcalde. "Se está equivocando. Dijo que el cese se hizo por la reorganización de la empresa y que no tienen obligación en ir al Supremo pero no es un tema jurídico sino político. Fue una decisión tomada en el Pleno y que el Gobierno tiene que llevar adelante por dignidad política", ha argumentado el concejal.

Fernández ha preguntado a la bancada del PP "qué miedo tienen" en seguir con el procedimiento porque a lo más que cree que puede llegar es a que el Supremo lo inadmita porque no vea base. "Cuando se inicia una acción judicial hay que ir hasta el final siempre" ha resumido la postura de Vox.