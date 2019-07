La encuesta sobre conocimiento de Madrid Central costó 4.595 euros y arroja que 62% de madrileños conoce el sistema

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La encuesta puesta en marcha por el nuevo Ejecutivo municipal de la capital sobre el nivel de conocimiento de Madrid Central costó un total de 4.595 euros, IVA incluido, y pone de manifiesto que un 62,4 por ciento de los madrileños tiene un conocimiento alto sobre los requisitos de acceso al área de bajas emisiones contaminantes.

Así lo ha puesto de manifiesto este viernes la concejala delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana, Silvia Saavedra, en la primera comisión del ramo del mandato. En ella ha explicado que la realización de la encuesta se encargó a Línea Madrid, con quien hay un contrato para la elaboración de sondeos.

La encuesta tuvo un coste de 4.595 euros, IVA incluido, lo que se traduce en 11,48 euros por cada encuesta válida. Se ha encuestado a 400 personas, y la encuesta estaba conformada por 13 preguntas sobre Madrid Central.

Con los resultados en la mano, Saavedra ha asegurado que tienen en cuenta el sondeo en tres aspectos. A la pregunta de si los madrileños tenían conocimiento de criterios de acceso a Madrid Central en función de distintivo, hay conocimiento bajo, y representa un 16,4 por ciento. Un 21,5 por ciento de encuestados tiene conocimiento medio y el conocimiento alto se da en un 62,4 por ciento.

"En cifras globales, hay que mejorar la información, porque hay un 40 por ciento de madrileños que no conocen los criterios de acceso a Madrid Central", ha precisado.

Por otra parte, Silvia Saavedra ha indicado que un 50 por ciento de las personas que se dedican al transporte de mercancías han asegurado en la encuesta que la medida perjudica a su trabajo.

OTRAS ENCUESTAS

A la salida de la comisión, Villacís ha asegurado que al llegar al gobierno se han encontrado "en el cajón una serie de encuestas que por diferentes razones, a lo mejor porque no interesaban al equipo de gobierno, no se habían hecho públicas".

Por ello han decidido que "en el pack de la encuesta de Madrid Central irán otras no publicadas por el anterior equipo de Gobierno". "Ahora estamos estudiándolo con los datos, pero no le ha costado un dinero añadido a los madrileños, no hemos hecho contrato menor, ha sido con recursos propios", ha precisado.