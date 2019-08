20 de agosto de 2019

Enrique López asegura que si hubiera podido juzgar la trama Gürtel, lo hubiera hecho como con todos los demás casos

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha asegurado este martes que si hubiera tenido la posibilidad de juzgar la trama 'Gürtel' lo hubiera hecho como con los demás casos y también ha reconocido el error que cometió hace años conduciendo una moto sin casco y ebrio, lo que le obligó a dimitir como magistrado.

El que hasta ahora era magistrado de la Audiencia Nacional y exmiembro del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha hecho estas declaraciones después de tomar posesión como nuevo titular de Justicia, al ser preguntado sobre esta posibilidad. También, le han cuestionado por su dimisión hace cinco años al ir en moto sin casco, saltarse un semáforo en rojo y estar ebrio.

Sobre su actitud hace años ha reconocido que cometió un "grave error" en su momento y que por ello tomó la responsabilidad de dejar el puesto que tenía en ese momento. "Pagué muy caro por ello y aprendí mucho de ese error, pero me he fortalecido como persona y creo que una sociedad democrática tiene que apostar seriamente por la no condición de los delitos pero también por la rehabilitación", ha zanjado sobre este tema.

Por otro lado, sobre si "miente" en su curriculum sobre si diseñó el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, ha asegurado que no, que es verdad que lo diseñó y es algo de lo que se siente "muy orgulloso", pero que en el Observatorio se decidió cambiar de director al mes de funcionamiento porque para un hombre "había cuestiones difíciles de articular".

En cuanto a su nombramiento, ha agradecido a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, su confianza y ha asegurado que centrará sus políticas en las líneas de actuación que han acordado PP y Cs para seguir trabajando en un plan estructural judicial, y apostar por una política de "calidad y calidez" hacia el ciudadano.